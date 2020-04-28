Arif Dino, bir yandan boksör olarak ringlerde yumruk, diğer yandan şiirleriyle ve yazılarıyla kağıt üzerinde kalem salladı. Alman Faşizmine karşı çıktıkları gerekçesiyle kardeşi Abidin Dino ile birlikte önce Çorum'a sonra da Adana'ya sürgün edilen Dino, Nazım Hikmet'in filminde oyunculuk da yaptı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kanımca Türk edebiyatının en ilginç kişisi.

Arif Dino...

Kendisini ilginç kılan özelliği şair, yazar, ressam, karikatürist ve oyuncu olmasının yanı sıra boksör de olması.

1893'te İstanbul'da doğan Arif Dino, Belçika Simon Stevens Enstitüsü, Gemloux Ziraat Mektebi ve Cenevre Üniversitesi Politik Bilimler Bölümü'nde okudu.

Boksörlük, aşçılık, grafikerlik, sanat eleştirmenliği gibi birçok işte çalışan Arif Dino, Atina'da portre ressamlığı da yaptı.

1929'da İstanbul'a dönen Arif Dino, sanat eleştirileri yazmaya başladı.

Arif Dino, 1930'da 'Eclosion' adlı bir şiir plağı çıkardı. Fransızca yazdığı şiirlerini, Rasih Nuri İleri, Hür Yumer ve kardeşi Abidin Dino Türkçe'ye çevirdi.

1937'de Nazım Hikmet'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Güneşe Doğru'da başrolleri Neyzen Tevfik Kolaylı, Ferdi Tayfur ve Reşit Baran ile paylaşarak oyunculuk da yapan Arif Dino, 1939 - 1942 arasında yazdığı şiirlerle 'Yeniler' hareketine katıldı.

1942'de Alman Faşizmine karşı çıktıkları gerekçesiyle önce Çorum'a sonra da Adana'ya sürgün edildi.

30 Mart 1957'de vefat eden Arif Dino'nun şiirleri ve hakkında yazılanlar, 1986'da 'Çok Yaşasın Ölüler' adlı kitapta toplandı.

KİTAPLARI

* Kısa Hayat Öyküm

* Eller

* Nazım Üstüne

* Pera Palas

* Sinan

* Yeditepe Öyküleri

* Adana Yazıları

2+2=4

Biri yer

Biri bakar

Kıyamet ondan kopar

Bakan bir değil

Kıyamet

Kıyamet ondan kopar

ÇUKUROVA

Çukurova sabır ovasıdır

Lokmasını

Göç edenleri

bilir

Yakmasını

yıkmasını

boğmasını

bilir.

Çukurova sabır ovasıdır

MATEMATİK ŞİİR GÖZLERİN

İki matematik nokta

İki büyük yuvarlar siyah

İki göz siyah

Simsiyah

Genede siyahlığı olmayan

Kızkardeş gözleri

Sevgili gözleri

Donuk yuvarlaklar

Kenetlenen

Baş döndürücü bir yarışta

En büyüğe doğru

En küçüğü doğru

Yakalamak için sonsuzluğu

PERŞEMBE: Necati Cumalı

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ