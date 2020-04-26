Yorgun Çingene

Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapan Sennur Sezer, edebiyat dalında birçok ödül kazandı. 'Korona Günlerinde Şiir'in konuğu Sezer, şiirlerini en yalın dille yazan şairlerden biri olarak tanınıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sennur Sezer...

12 Haziran 1943'te Eskişehir'de dünyaya gelen Sennur Sezer, ilk şiirini 1958'de lise öğrencisiyken yayımladı.

1959'da İstanbul Kız Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılıp Taşkızak Tersanesi'nde çalışmaya başlayan Sennur Sezer, ilk şiir kitabını 'Gecekondu' adıyla 1964'te yayımladı.

1965'te Varlık Yayınları editörlüğüne geçtikten sonra ikinci şiir kitabı 'Yasak'ı yayımlayan Sennur Sezer, 1967'de yazar Adnan Özyalçıner ile evlendi.

1982'ye kadar çeşitli yayın evlerinde ve ansiklopedilerde editörlük ve metin yazarlığı yapan Sennur Sezer, daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı.

Sennur Sezer, 7 Ekim 2015'te 72 yaşında hayatını kaybetti.

ŞİİR KİTAPLARI

* Gecekondu (1964)

* Yasak (1966)

* Direnç (1977)

* Sesimi Arıyorum (1982)

* Kimlik Kartı (1983)

* Bu Resimde Kimler Var (1986)

* Afiş (1991)

* Kirlenmiş Kağıtlar (1999)

* Bir Annenin Notları (2002)

* Dilsiz Dengbej (2001)

* Akşam Haberleri (2006)

* İzi Kalsın (2011)

ÖDÜLLERİ

* Kadınların Sesi Dergisi'nin 8 Mart Ödülü (1980)

* Halil Kocagöz Şiir Ödülü (1987)

* Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (1990)

* Pir Sultan Abdal Dernekleri Edebiyat Ödülü (1998)

* Oğuzkaan Koleji Şiir Ustaları Ödülü (2000)

* Yunus Nadi Şiir Ödülü (2000)

* Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü (2009)

* PEN Türkiye Şiir Ödülü (2012)

YORGUN ÇİNGENE

Esmer elleri var sevdalımın

Uzun kirpikleri kaygılı ıslak

Saçları yüzüme değer uykumda

Soluğu derimde ürperir korkak

Esmer elleri var sevdalımın

Yorgun elleri var sevda şaşkını

Gülüşü kınını seven bir bıçak

Yaşamak yanılmak ölmek bıkkını

Yorgunsam bezginsem çaresizsem

Onu düşünürüm üzgün ve kırgın

Türkülerle avunması gibi

Yorgun bir çingene açlığının

KÖYÜNÜ BIRAKANIN AĞIDI

Gördüm

Bilirim

Gülümser cefayla ölenler

Yüktür cesetleri cellatlarına

Ve sevdiklerinden uzak

Mezarsız gömülenler

Gözleri yarı örtük

Güneşle dönerler

Kır lalelerine

Vay bana!

Sevdiklerim mezarsız

Mezarlarım ıssızdır!

Bilirim

Süsüdür saçı kadının

Uzatılır

Sevdaya, duvağa ve kefene

Örtmez aklı

Kestim örgülerimi gömdüm

Bahçeme

Duvağımın ve sevdamın

Kalsın izi

Kefenim kimbilir nerde

Değer toprağa

Ah!

Sesim bana düşman

Uykum yabandır

İFADEMDİR

Evliyim

İki çocukluyum

Ozanım

Düzeltirim

Çocuklarımdır

Bütün çocukları dünyanın

Evet kaygılıyım

Çocuklarım için

Korkmasınlar isterim

Çalınışından kapının

Saygılıyım kurallara

Bu yüzden kurallar

Saygılı olsun isterim

İnsana

Evet ozanım

Çocuklarımdır

Bütün çocukları

Dünyanın

.......

İnsanın insandan korkmasına karşıyım

İşte bunun içindir

Bütün yazıp

Altına imza attıklarım

SALI: Didem Madak

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ