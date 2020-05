Fatih Sultan Mehmet'e âşık olan şair

Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen ilk Müslüman kadın şairi olan Zeynep Hatun, Fatih Sultan Mehmet'e olan aşkını bir şiiriyle dile getirdi

Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen ilk Müslüman kadın şairi olan Zeynep Hatun'un doğum tarihi dahil olmak üzere hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

Amasya'da doğan Zeynep Hatun'un babası Kadı Mehmet Çelebi.

Şair Latifi'ye göre Kastamonu'da, Âşık Çelebi'ye göre ise Amasya'da doğdu. Doğum yeri konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da her iki şaire göre Zeynep Hatun, yaşamının bir dönemini İstanbul'da geçirdi.

Divan şiiri motiflerine bağlı kaldığı eserlerinde, dönemin erkek şairlerinin aşk anlayışını Zeynep Hatun, şiirlerinde içten bir anlatımla kaleme aldı.

Zeynep Hatun'a göre yumuşaklık, sevecenlik gibi kadına özgü değerler zayıflık ve ruhsal eksikliktir.

Zeynep Hatun'un en bilinen şiiri Fatih Sultan Mehmet'e aşkını ilan ettiği şiirdir;

Şehâ bu sûret-i zîbâ sana Hak'dan inâyettir,

Sanasın Sûre-i Yûsuf cemâlinden bir âyettir.

Senin hüsnün, benim aşkım, senin cevrin, benim sabrım,

Demâdem artar, eksilmez, tükenmez, bî-nihâyettir.

Şiirin günümüz Türkçesi şöyledir;

Güzel varlığın Tanrı'nın armağanıdır sana Sultanım,

Yusuf Sûresi'nin bir âyeti benzeri.

Senin güzelliğin, benim aşkım, senin incitmen ve benim sabrım

Artıyor her an ve de artacak sonsuza dek.

Zeynep Hatun'un özel hayatı konusunda da farklı görüşler bulunuyor.

Âşık Çelebi ve bir kaç kaynağa göre Zeynep Hatun, İshak Fehmi Çelebi ile evlendi. Şair Latifi'ye göre ise hiç evlenmedi.

Zeynep Hatun ile çağdaşı olan Mihri Hatun ile aralarında latifeler ve şiir söyleşmeleri oldu. Zeynep Hatun, yaşamının son döneminde şiiri bırakarak inzivaya çekildiği Amasya'da 1474'e vefat etti. Zeynep Hatun'un kabrinin nerede olduğu bilinmiyor.

GAZEL

Keşfet nikabını yeri göğü münevver et

Bu âlem anasırı firdevs-i enver et

Depret lebini cüşe getir hacz-i kevseri

Anber saçını çöz bu cinanı muattar et

Hattın berat verdi saba yeline dedi

Tez er Hatay'a Çin'i tamam et müseehhar et

Yâra yolunda âşk ile derdinden ölenin

Kim der sana ki hecr ile cânın mükedder et

Zeynep çü dost zülfü gibi tarümarsın

Divane olma şiirini divan ü defter et

Zeyneb ko meyli zinet-i dunyaya zen gibi

Merdane var Sade-dil ol terk-i ziver it

Gazelin günümüz Türkçesi;

Öğren bilinmeyeni, aydınlat ışığınla

Dünyayı ve cennet bahçelerini.

Coştur sözlerinle cennetin ırmaklarını

Çöz saçlarını, yayılsın kokun dünyaya.

Duyur Hatay'dan Çin'e kadar

Yazdıklarını bir rüzgar hızıyla.

Dertlenme, sevdiğine kavuşmak için

Çünkü demez hiç kimse, üzme artık yeter kendini.

Zeynep, darmadağınıksın sen

Yapma hata, topla şiirlerini, yaz divanını.

Zeynep, bırak teferruatı

Ulaş öze, cesaretle ve de açık sözle.

