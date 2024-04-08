Cumhurbaşkanı Erdoğan Hataylılara seslendi: Karanlık günleri geride bırakmanın huzuru içindeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Özhaseki, burada Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Expo alanında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü ziyaret etti.

Hatay için Dünya Bankası'ndan 14 milyarlık liralık bir kaynak bulduklarını belirten Özhaseki, bu kaynağın tamamen Hatay’ın altyapısı için kullanılacağını belirtti. Bakan Özhaseki konuşmasında, "Şimdi bizim elde ettiğimiz özel bir kredi var Dünya Bankası’ndan tam 14.2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. Bizim bütün planımız programımız gelecek sene ortası veyahut da güz aylarına kadar Hatay’daki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem iş yerlerini bitirip verebilmek. Bunun manası şu değil, bütün evleri o zaman teslim edeceğiz anlamına gelmiyor. Zaten şimdi teslim ettiğimiz binlerce konut var, her ay birkaç bin konutu vermeye devam edeceğiz ama en son hak sahibinin hakkı gelecek senenin belki de bir müddet sonuna veya ortasına doğru sarkmış olacak ki bunlar da çok normal. İnşaatlarımızın tamamına burada biz en fazla 1 senelik süre veriyoruz" dedi.

'4 ELLE İŞE SARILACAĞIZ'

Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye- Kore Dostluk Konteyner Kentinde iftar programına katıldı. Burada konteynerde yaşayan depremzede vatandaşlarla konuşan Bakan Özhaseki, "Şimdi sizden Allah razı olsun Mehmet kardeşimize de destek verdiniz, onu seçtiniz, bizim bir elimiz bir ayağımız hafif boştaydı. İstediğimiz gibi buradan destek alamıyorduk. Şimdi 4 elle, 4 kolla işe sarılıp hep birlikte inşallah sizin duanızı almaya gayret edeceğiz. Hatay’ımızı ayağa kaldıracağız, ben de buradaydım. Bugün buradayım yarın yine burada olacağım Hatay'da işler bitip sizin evlerini teslim edene kadar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HATAYLILARA MESAJ

Bakan Özhaseki, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programına katılan Hataylılara yaptığı konuşmada, bayram sonrası Hatay’ı ziyaret edeceğini belirterek, "Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay ile ilgili nihai kararını verdi. Tabii bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, yanlış müracaatlar herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Bizler de inanmıştık, artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek cumhurbaşkanı olarak gerek kabinem gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay’a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde artıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay’a hizmetler vermişsek bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz. Tabii hepsinden önemlisi Hatay’ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber şöyle bir Hatay ziyareti yapacağız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum, mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum ve şimdiden ayrıca Ramazan Bayramınız da ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Özhaseki, iftar programının ardından Hatay AFAD Koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıya da başkanlık etti.