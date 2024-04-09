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        Haberler Dünya Fahrettin Altun: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır

        Fahrettin Altun: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Filistin ile ticaretinin İsrail üzerinden yapılmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Altun, ""Türkiye'yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: 7 Ekim'den bu yana, her alanda İsrail'in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir" dedi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 00:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:08
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        İletişim Başkanlığı'ndan iddialara yanıt
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Filistin ile ticaretinin İsrail üzerinden yapılmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

        Altun, "Türkiye Cumhuriyeti özellikle son 20 yıldır ve bilhassa 7 Ekim’den bu yana Filistin meselesinde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerinin müdafi olmuştur. Türkiye, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin varlığını vazgeçilmez bir koşul olarak kabul etmekte ve bütün uluslararası platformlarda bunu en güçlü şekilde savunmaktadır. Ne yazık ki son günlerde bazı mahfillerin, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerimize destek olmadığı algısıyla, özellikle ticaret konusunda Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetleriyle karşı karşıyayız" dedi.

        "EN ETKİLİ DURUŞU SERGİLEYEN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

        "Türkiye’nin Filistin’de ve Gazze’de süregelen katliamlar karşısındaki tutumundan rahatsız olan başta İsrail ve onun iş birlikçileri ülkemizi, hükümetimizi hedef tahtasına oturtmayı amaçlamaktadır. Hakkaniyetli ve sağduyulu yaklaşıma sahip olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bu çabalara en iyi cevap, yine Türkiye’nin Filistin’e yönelik yürüttüğü canhıraş mücadelenin ta kendisidir" diyen Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye’yi hedef almak isteyenlere ve bu kötücül kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek alet olanlara şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz: 7 Ekim’den bu yana, her alanda İsrail’in soykırımına karşı devletiyle, milletiyle en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir.

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        İsrail’in bir terör devleti olduğunu, Gazze’de tarihin gördüğü en kanlı soykırım suçlarından birisini işlediğini, Ortadoğu’da en büyük sorunun bizatihi İsrail olduğunu tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak haykıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye, bugüne kadar yaklaşık 42 bin ton insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırmıştır.

        Filistin’e verdiğimiz destek ve yardımları engellemeye çalışan İsrail’e karşı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın alınacağını açıkladığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bir dizi tedbiri de Türkiye her zamanki gibi kararlılıkla hayata geçirecektir."

        "İSRAİL'İN YALANLARINI TÜRKİYE İFŞA ETMİŞTİR"

        İletişim Başkanı Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız gibi İletişim Başkanlığımızın ulusal uluslararası çapta yaptığı birçok faaliyet de bu duruşun kanıtıdır. 7 Ekim’den bu yana uluslararası medya organlarının İsrail’in şantajları karşısında üç maymunu oynadığını ve İsrail’in hakikati esir almaya çalışan yalanlarını Türkiye ifşa etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’nin çağrısı üzerine İstanbul’da toplanmıştır. İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı “İşgalci İsrail Yönetimi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Dezenformasyon ve Saldırıları” temasıyla 24 Şubat 2024 tarihinde İletişim Başkanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

        "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin gece gündür çalışarak İsrail’in algı operasyonlarını ve yalanlarını uluslararası camianın şahitliğinde yayınladığı birçok farklı çalışmayla bir bir çürüttüğünü" vurgulayan Altun, "İletişim Başkanlığımızla birlikte Anadolu Ajansı, TRT ve diğer medya kuruluşlarımızın yapmış olduğu birçok farklı enformasyon çalışması da İsrail’in akılalmaz zulmünü gözler önüne sermede önemli rol oynamıştır. Türkiye Filistin konusunda en ilkeli ve insanî tavır gösteren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye’nin bu tutumunu karalamak için ellerindeki bütün konvansiyonel ve yeni medya araçları üzerinden her türlü yalana başvuranlar bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerinin her daim yanındadır ve şartlar ne olursa olsun kardeşlerini desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #israil
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