Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Milano dönüşünde görüntülendi
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Milano tatilinden İstanbul'a dönüşleri sırasında havalimanında kameralara yansıdı. Sarıkaya ile Demir, gazetecileri fark edince, kapıdan farklı zamanlarda çıkış yaparak görüntü vermekten kaçındılar
Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadıkları bir süredir biliniyordu. Ne var ki hiç birlikte görüntülenmemişlerdi.
Habertürk'ten Nazif Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya da Mert Demir de aşk yaşayıp yaşamadıkları yönünde sorulara; daha önce "Evet" de, "Hayır" da dememiş, kaçamak cevaplar vermişlerdi. Sarıkaya ile Mert Demir, Milano tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntülendi.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, havaalanında gazetecilerin olduğunu öğrenince birbirlerinden ayrılarak farklı zamanlarda çıkış yaptı. Sarıkaya, kendisine soru yönelten gazetecilere; ilişkisi hakkında yorum yapmazken; "Çok tatlısınız... Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama... Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Serenay Sarıkaya'dan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermedi.