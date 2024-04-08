Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Milano dönüşünde görüntülendi - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Milano dönüşünde görüntülendi

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Milano tatilinden İstanbul'a dönüşleri sırasında havalimanında kameralara yansıdı. Sarıkaya ile Demir, gazetecileri fark edince, kapıdan farklı zamanlarda çıkış yaparak görüntü vermekten kaçındılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havaalanında yakalandılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadıkları bir süredir biliniyordu. Ne var ki hiç birlikte görüntülenmemişlerdi.

        Habertürk'ten Nazif Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya da Mert Demir de aşk yaşayıp yaşamadıkları yönünde sorulara; daha önce "Evet" de, "Hayır" da dememiş, kaçamak cevaplar vermişlerdi. Sarıkaya ile Mert Demir, Milano tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntülendi.

        REKLAM

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, havaalanında gazetecilerin olduğunu öğrenince birbirlerinden ayrılarak farklı zamanlarda çıkış yaptı. Sarıkaya, kendisine soru yönelten gazetecilere; ilişkisi hakkında yorum yapmazken; "Çok tatlısınız... Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama... Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Serenay Sarıkaya'dan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması
        Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması
        Gazze'ye yardımda ilk sırada Türkiye var
        Gazze'ye yardımda ilk sırada Türkiye var
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Habertürk Anasayfa