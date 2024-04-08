Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Milano dönüşünde görüntülendi

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Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadıkları bir süredir biliniyordu. Ne var ki hiç birlikte görüntülenmemişlerdi.

Habertürk'ten Nazif Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya da Mert Demir de aşk yaşayıp yaşamadıkları yönünde sorulara; daha önce "Evet" de, "Hayır" da dememiş, kaçamak cevaplar vermişlerdi. Sarıkaya ile Mert Demir, Milano tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, havaalanında gazetecilerin olduğunu öğrenince birbirlerinden ayrılarak farklı zamanlarda çıkış yaptı. Sarıkaya, kendisine soru yönelten gazetecilere; ilişkisi hakkında yorum yapmazken; "Çok tatlısınız... Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama... Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Serenay Sarıkaya'dan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermedi.