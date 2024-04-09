Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
2024 yılının ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Kuzey Amerika'yı boylu boyunca dolaşan yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden görülebildi. Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde binlerce insan tutulmayı izlemek için bir araya geldi
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2024 yılının ilk güneş tutulması Meksika'nın Mazatlan şehrinde yerel saatle 11.07 başladı, ABD'nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16'da Kanada'da son buldu.
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Binlerce insan ABD, Kanada ve Meksika'da 6500 kilometrelik hat üzerinde bulunan izleme noktalarına akın etti.
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Güneş tutulmasını izleyenlerin ilk deneyimi, sıcaklığın ani düşüşü oldu. Kimi bölgelerde hayvanların sessizleştiği aktarılırken, kimi durumlarda ise bu ani değişiklik kuşları ve başka hayvanları şaşkınlıkla ötmeye ve ses çıkarmaya yöneltebiliyor.
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Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca kişi, özellikle tam tutulmanın yaşanacağı bölgelere akın etti.
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4 DAKİKA 28 SANİYE SÜRDÜ
Tutulma güzergahının tam merkezinde olan bölgelerde Ay'ın Güneş'i tam engelleme süresi 4 dakika 28 saniyeyi buldu.
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Tutulma başladığında hilal şeklini almaya başlayan kısmı tutulma, Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapatması ile Güneş'in atmosferi Ay'ın etrafında bir ışık halkası oluşturdu. Ay'ın hareketine devam etmesi üzerine kenarından tek bir parlak noktanın belirmesi ile "Elmas halka" denilen görüntü ortaya çıktı.
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İKİNCİ TUTULMA 2 EKİM'DE
2024'ün ikinci tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinde halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek. ABD'de ise bir sonraki tam güneş tutulması 2044'te yaşanacak.
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En son 10 Haziran 2021'de Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı 2021'in güneş tutulması gerçekleşmişti.
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Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, yüzde 60 tutulma ile ABD'nin New York şehrinden de kısmen gözlemlenmişti
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.