Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
İzmir'in Urla ilçesinde markette omuz atma nedeniyle çıkan ve bir kişinin bıçaklanarak ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istedi.
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İzmir'in Urla ilçesinde bir markette çıkan, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın sanıkları 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olayın özetine, birbirlerinden şikayetçi olan tarafların ve tanıkların ifadelerine yer verildi.
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İddianamede, kavgada hayatını kaybeden Semih Kenan Köse'nin (fotoğrafta) olayda yaralanan kız arkadaşı S.K'nin (fotoğrafta) "Önceden tanımadığı sanığın markette kendilerine laf attığını, diğer 2 sanığın da dahil olmasıyla büyüyen kavgada kendilerini korumak için bu kişilere şişe attığı" şeklindeki ifadeleri yer aldı.
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Sanıklar ise savunmalarında maktulün kendilerine laf attığını, maktulün kız arkadaşının da kendilerine hakaret ettiği ve saldırdığını iddia etti.
Sanık Sercan Bavkır (fotoğraftaki)
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"BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ" SAVUNMASI
İddianamede, maktulün üzerlerine geldiğini iddia eden ve uyarı amaçlı elindeki çakıyı savurduğunu savunan sanık Sercan Bavkır'ın (33) "Maktul, bıçağın üzerine doğru düştü, bıçak karnına saplandı." ifadeleri de yer aldı.
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Markete ait kamera görüntülerine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, sanıklar ve maktulün kız arkadaşının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir biçimde yaralandığı belirtildi.
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Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanıklara ayrıca iddianamede "kadına karşı kasten yaralama" suçundan da ceza istendi.
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Sanık Sercan Bavkır'a "hakaret" suçlaması da yöneltilen iddianamede maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Sanıklar 29 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
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NE OLMUŞTU?
Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan Bavkır arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Polis, şüpheli Sercan Bavkır ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. (32) ve T.B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.
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"GELECEK PLANLARIMIZ VARDI"
Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşadıklarını belirten S.K., "Ancak Semih, Urla'da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi " demişti.
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