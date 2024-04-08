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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz - Para Haberleri

        İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz

        Euromoney Dergisine konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "Geçen yıl sorsaydınız yalnızca önümüzdeki altı ayı öngörebildiğimi söylerdim. Şimdi ne mutlu ki; önümüzdeki üç yılı öngörebiliyoruz. Bu çok büyük bir değişim. Artık tüm risklerimizi, hedeflerimizi, kısıtlarımızı ve sorunlarımızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. Aran banka iştiraklerinin ayrı bir holding çatısında toplanmasıyla ilgili olarak ise "Başarılı bir bölünmenin bize hem odaklanma hem serbest sermayemizi destekleyecek halka arz fırsatları sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:17
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        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
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        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Banka’nın 100. yılında ekonomiye, dijitalleşmeye, geleceğin bankacılığına ilişkin değerlendirmelerini dünyanın önde gelen finans dergilerinden Euromoney ile paylaştı.

        Röportajda en zor zamanları ve en zorlayıcı regülasyonları geride bıraktıklarını belirten Aran "O dönemleri yaşadık ve yönetmesini bildik. Şimdi daha iyi bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Geçen yıl sorsaydınız yalnızca önümüzdeki altı ayı öngörebildiğimi söylerdim. Şimdi ne mutlu ki; önümüzdeki üç yılı öngörebiliyoruz. Bu çok büyük bir değişim. Artık tüm risklerimizi, hedeflerimizi, kısıtlarımızı ve sorunlarımızı çok iyi biliyoruz. Bunların yönetilebilir olduklarına inanıyorum ve önümüzdeki üç yıla ilişkin öngörülerde bulunabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

        "HER ZAMAN 3 PLANLA İLERLERİZ"

        Ekonomi politikasının yönü noktasında emin olduklarını beklirten Aran ancak İş Bankası'nın gerektiğinde rota değiştirmeye de hazır olduğunu belirtti. Hakan Aran, “Biz her zaman üç planla ilerleriz: temel senaryo, en kötü ihtimal senaryosu ve en iyi ihtimal senaryosu. Çalışmalarımızı yürütürken bu senaryoları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz” diye konuştu.

        Aran hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, İş Bankası’nın örneğin dijital dönüşüm gibi uzun vadeli hedefleri için çalışmaya devam edeceğini belirten Aran şunları söyledi:

        “Türk bankaları son derece yenilikçi. Bu yeniliklerin çoğu da kaynağını güçlüklerden alıyor. Zorlu geçen son birkaç yıldan olumlu sonuçlar çıkarmaya odaklandık. O dönemin riskli ortamı, bizi zorlayan regülasyonları ve karşı karşıya kaldığımız güçlükleri bizi daha sağlam, daha çevik ve daha yenilikçi kıldı.”

        Dijitalleşme sonlu bir süreç değil, tersine sürekli bir olduğunu belirten Aran, bankanın dijitalleşme yolculuğunun ilk duraklarını görünmez finans ve bankacılık hizmet sağlayıcılığı olarak tanımladı.

        Bankanın dijital dönüşümünün aynı zamanda müşterilerin de dönüşümü anlamına geldiğini belirten Aran "Gelecekte muhtemelen ayrı bir bankacılık uygulamasına ihtiyaç duymayacağız çünkü bankacılık uygulamalarımız ticaret ve e-ticaret platformlarına gömülü şekilde, her yerde olacak” dedi.

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        GetirFinans iş birliğine değinen Aran, “Önümüzdeki beş yıl içinde net işlem ücretlerimiz, komisyonlarımız ve gelirlerimiz, mobil uygulamalar gibi geleneksel bankacılık platformları yerine giderek artan şekilde bu gibi girişimlerden gelecek” ifadelerini kullandı.

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        "HALKA ARZ FIRSATLARI SAĞLAYACAK"

        İştirak portföyünün Bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirket niteliğinde bir holding şirket çatısı altında toplanmasına yönelik çalışmalarına da değinen Aran, “Sermayemizin önemli bir bölümünü iştiraklerimize özgülemiş durumdayız. Başarılı bir bölünmenin bize hem odaklanma hem serbest sermayemizi destekleyecek halka arz fırsatları sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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