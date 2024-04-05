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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 140 milyar lira sermayeli holding kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor

        Türkiye İş Bankası tüm iştiraklerini banka bilançosu dışına taşıyarak yeni kuracağı holdingin çatısı altında topluyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın yüzde 100 iştiraki olacak holdingin sermayesi 140 milyar TL olarak belirlendi. Böylece, 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan İş Bankası, 100'üncü yılında 140 milyar liralık bir şirkete dönüşecek. İş Bankası, iştiraklerini yeni bir şirket altında toplayacağını ilk olarak geçen ağustos açıklamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:53
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        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
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        Türkiye İş Bankası, iştiraklerini ayrı bir çatı altında toplayacak yeni holdingin kuruluş kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Banka söz konusu planı ilk olarak ağustos ayında açıklamıştı.

        Dün gece KAP'a yapılan bildirime göre bankanın bağlı ortaklıkları 'iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme' suretiyle İş Bankası'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilecek.

        Şirket sermayesi, devredilecek paylardan doğan 139 milyar 334 milyon TL ve nakdi sermaye tutarı 665 milyon 983 bin TL olmak üzere toplam 140 milyar TL olacak.

        Böylece, 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan İş Bankası, 100'üncü yılında 140 milyar liralık bir şirkete dönüşecek.

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        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, dönemin İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar ile İş Bankası Yenicami Şubesi’nde incelemelerde bulunurken
        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, dönemin İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar ile İş Bankası Yenicami Şubesi’nde incelemelerde bulunurken

        Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu.

        İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL'ydi.

        KAP AÇIKLAMASI

        Bankadan KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'nin yaralarının sarıldığı bir ortamda, henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde vurguladığı "iktisadi bağımsızlık" vizyonu doğrultusunda ülkemizin ilk milli bankası olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra özellikle ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik önem taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok sektörde bizzat kurduğu ve iştirak ettiği 300'ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir.

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