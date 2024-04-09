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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 5 bölge için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van ve Hakkari'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 09.04.2024 - 07:29
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        5 bölge için sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

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        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Yağmurlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 18°

        Gaziantep

        Yağmurlu 15°

        Ağrı

        Yağmurlu 17°

        Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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