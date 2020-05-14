'Korona Günlerinde Şiir'in konuğu hayatını genç yaşta kaybeden Makbule Leman, Hanımlara Mahsus Gazete'nin baş yazarlığını da yaptı. Makbule Leman, II. Abdülhamid tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yenileşme döneminin Nigâr Hanım ile birlikte öncü isimlerinden biri olan Makbule Leman, 1865'te İstanbul'da doğdu.

V. Murad döneminde sarayın Kahvecibaşı İbrahim Efendi'nin kızı olan Makbule Leman, Rüşdiye'de okuduktan sonra özel dersler aldı. Beşiktaşlı Berberbaşızâde Sadaret Mektubi Kalemi Müdür Muavini ve şair Mehmet Fuat Bey ile evlenen Makbule Leman'ın şiirleri 1893'ten itibaren Hazine-i Fünun Dergisi'nde yayımlandı.

Makbule Leman, aynı zamanda yazar kadrosunda Mehmed Celal, Andelip, Cenap Şahabettin ve Mehmet Rauf'un olduğu dergide yazılar da yazdı.

Bir dönem, Hanımlara Mahsus Gazete'nin baş yazarı olan Makbule Leman, II. Abdülhamid tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi.

Makbule Leman'ın baş yazarlığını yaptığı Hanımlara Mahsus Gazete'nin kadrosu

Kısa ömrüne şiirlerinin yanı sıra denemeler, hikâyeler de sığdıran Makbule Leman'ın sağlığında yayımlanan şiirlerinin sayısı on ikidir. Bunlar tür ayrımına gidilmeksizin 'Makes-i Hayal' adıyla bir araya getirildi. Tevfik Fikret'in büyük övgüsünü alan bu eseri, ölümünden sonra eşi tarafından, ikinci kez yayımlandı.

1898'de 33 yaşında vefat eden Makbule Leman, Eyüpsultan'daki Siyavuş Paşa Türbesi haziresine defnedildi.

ANNE

Bir kuluçka gibi sancılı gecelerinde

Hep şefkatle çarpan kanat sesleri duyulur...

Amansız hislerin öldüren pençelerinde

Yüreği bir matkap salınmış gibi oyulur.

Kanmaz asla sevmeye; o, sevgiye susuzdur

Şâire "su" dedirten hisle "evlât" der inler.

Herkes derin uykularda iken o uykusuzdur

El açar Yaratan'a balalarını diler...

CUMARTESİ: İhsan Raif

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ