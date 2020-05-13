Sessizlik ve Kavga

Melisa Gürpınar, 1941'de İstanbul'da doğdu.
Zühtüpaşa İlkokulu, Çamlıca Kız Lisesi'nin orta okul kısmını ve Beyoğlu Ticaret Lisesi'ni bitiren Melisa Gürpınar, daha sonra bir süre İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördükten sonra öğrenimini İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü.
Bir süre dönemin amatör ve profesyonel tiyatro oluşumlarında, oyuncu ve yönetmen olarak yer alan Melisa Gürpınar, 1964'te konservatuvardan mezun olduktan sonra tiyatro öğrenimine 1965 - 1967 yılları arasında Londra'da devam etti.
Aynı dönemde, BBC Türkçe Servisi'nde kültür programları yapan Melisa Gürpınar, İstanbul'da döndükten sonra matbaa yöneticiliği, dergi yönetmenliği yaptı. Amatör ve profesyonel birçok tiyatronun kurucu üyesi olan Gürpınar, sonraları ise tiyatroyla ilişkisini eleştirmen olarak sürdürdü.
İlk şiir kitabı 'Umut Pembeleri'ni 1962'de yayımlayan Melisa Gürpınar, 1975'te 'Yeni Bir Gün Şarkısı' adı altında üç şiir kitabını bir arada yayımladı. 1981'de 'Geceyarısı Notları', 1983'te 'Ara Beni Sevgilim Sözcüklerin İçinde' ve 'Yalnızlık Mevsimi', 1985'te Yaz Mektupları adlı şiir kitaplarını yayımladı.
Melisa Gürpınar, 1990'da yayımladığı 'İstanbul'un Gözleri Mahmur' adlı şiirsel öyküleriyle Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nü kazandı. Bir İstanbul üçlemesi olan bu çalışmanın ikinci parçası, 'Yeni Zaman Eski Hayat' adlı bir oyun olarak 1993'te basıldı ve o yıl sahneye konyuldu ve oyun yazarlığı dalında Avni Dilligil Ödülü'nü aldı.
1992'de 'Çocukluğum ve Ölümüm' adlı şiir kitabıyla, 'Uçup Giden Kent' adlı çocuk romanını yayımlayan Melisa Gürpınar, 1997'de 'Okul Arkadaşım' adlı gençlik romanı ve 1998'de 'Salkım Söğütlerin Gölgesi'nde adlı kitabıyla, çocuklar için yazılmış 'Kitap Benim Kanadım' adlı şiirsel bir anlatı kitabını yayımladı.
1999'da, 'Her Harf Bir Melek' adlı şiir kitabını yayımlayan Melisa Gürpınar, 2003'te 'Ada Şiirleri' adlı kitabıyla Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 2011'de Yunus Nadi Ödülleri'ni kazanan Gürpınar'ın son kitabı 2014'te yayımlanan 'Güzel Acılar Ülkesi' oldu.
Melisa Gürpınar, 24 Kasım 2014'te 73 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti.
SESSİZLİK VE KAVGA
Aylardan eylül'dü
Bahçenin ucundaki ceviz ağacına doğru
Yola koyuldum
Önce incir ağacına uğrayacak
Ve sonra kargaların düşürdüğü
Çürük cevizleri kırıp yiyecektim
Niyetim buydu
Bahçemiz bir ülke kadar büyük
Hayatımız unutulmuş bir düş kadar uzundu
Herhalde öyleydi
Günde kim bilir kaç kez
Çocukluğumla doluyor defterim şimdi
Bir o kadar da ölümümle
Ve beni göğe götürecek melekler
Bilseniz nasıl bana benziyorlar
Tümü de mahzun yüzlü ve dokuz yaşında
Düşmüş ıslak saçları alınlarına
Bilmiyorlar gülmesini de
Ağlamasını da
Oturmuşlar usulca bir havuzun başına
Bakıyorlar
Yalnızca bakıyorlar bana
Geride kalmaz mı hiçbir şey
Diyorlar acaba
Ne eylül ayı ne ceviz ağacı
Tel bir yumurta sepeti gibi
Asılı duran dünyada
Sessizlik ve kavgadan başka
CUMA: Makbule Leman
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!