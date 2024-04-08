"DEVLETİME VE DOSTLARIMA SIĞINDIM"

Özdemir, Muhtarların artık eskisi gibi işler yapmadığı konusunda çok duyum alıyorum. Faal olamadıklarını söyleyen birçok kesim var. Hatta 'muhtarlar artık ne iş yapar' diye ileri gidip soru soranlarda var. Ben bunları duydukça çok üzülüyorum. Muhtarlık sadece evrak üreten bir kurum ve yer değildir sadece. Pandemi döneminde bunu daha açık ve net gördüm. O dönemde sahada 724 muhtarlar vardı. Deprem bölgelerine yardım göndermede yine muhtarlar vardı. Yangın oldu yine muhtarlar vardı sahada. Hakikaten muhtarlık çok önemli bir yer. Bende bu dönemde çok zor süreçlerden geçtim. Ne kadar sanatçıda olsam, her şeyden önce bir anneyim. 2 tane evladım var. Hayatımı idame ettirmekle mesulüm. Biz sanatçılar pandemide çok sıkıntı çektik. Yüzlerce kişi intihar etti. Bu dönemde yapılacak en güzel şeyi yaptım. Benim arkadaşımdı muhtar Nihal Cengiz. Ona ilettim bu konuyu. Etik ve ucuz olmayan yollara sapmadım hiçbir zaman. Bir anne ve Türk kadını olarak yapılabilecek bir şey yaparak devletime ve dostlarıma sığındım."