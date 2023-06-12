Ispanak - Günde yarım tabak
A vitamini cildin kolajen sentezini arttırır, gergin olmasına katkı sağlar ve su tutma kapasitesini yükseltir. Balık yağı, yumurta, süt, karaciğer, tereyağı ve peynir içinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklardır. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı ve mango bitkisel kaynaklardır. Bir insanın günlük A vitamini ihtiyacı 700- 900 mikrogramdır. Bu ihtiyacı 1 orta boy mango (805 mikrogram), 1/2 kase ıspanaktan (737 mikrogram) karşılamak mümkündür. Ayrıca 10 adet kayısıda 253 mikrogram, 1 bardak sütte 149 mikrogram, 1 kibrit kutusu peynirde 84 mikrogram A vitamini bulunur.