Genellikle kuruyemiş olarak tüketilen leblebi, nohutun kavrulmasıyla elde ediliyor. Lezzeti ve faydalarıyla dikkat çeken leblebi tam bir sağlık deposu olma özelliği taşıyor. Bu şifa deposu besinde A, C, B6, K, E vitaminleri ile selenyum, magnezyum, çinko, fosfat ve kalsiyum bulunur. Ülkemizde en çok sevilen ve tüketilen atıştırmalıklardan biri olan leblebi, açlığı bastırması sebebiyle çokça tercih ediliyor ancak leblebinin faydaları sadece bulunla sınırlı kalmıyor.