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En fazla kaloriyi yakan ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olan 6 egzersiz ile hayalinizdeki ölçüye kavuşun

En fazla kaloriyi yakan ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olan 6 egzersiz

Kilo vermenin yanı sıra sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu düzenli spor yapmaktan geçiyor. Ancak burada en önemli olan nokta yapılan egzersizlerin doğru ve düzenli olarak yapılmasıdır. Özellikle fit bir vücuda sahip olmak isteyenler yaz aylarının gelmesiyle birlikte hangi sporun daha etkili olduğu konusunda araştırmalara başladı bile. Bu eğlenceli yağ yakıcı egzersizlerle fitness rutininizi renklendirin.

Giriş: 02.06.2023 - 08:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Herkes sürekli olarak spor salonuna gitmenin büyük bir hayranı değildir ve hatta bazıları tekrar tekrar sıradan hale gelebilecek bir egzersiz planına bağlı kalabilir. Ancak konu yağ yakma yolculuğuna geldiğinde, vücudunuzu hareket halinde tutmak ve tüketilenden daha fazla kalori yakmak önemlidir. Kilo verme çabalarınızı hızlandırmanın yeni bir yolunu arıyorsanız, tam da bunu yapacak epeyce spor merkezli egzersiz var. En fazla kaloriyi yakan ve fazla kilolarınızı zamanında vermenize yardımcı olan altı egzersiz ile fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak artık hayal değil.

  • Çocukken eğlenceli bir basketbol veya futbol oyunu oynamanın yanı sıra, çoğu doktor ve eğitmen yetişkinlere yağ yakmaya başlamak için koşma, koşu veya uzun yürüyüşlere katılmalarını tavsiye edebilir. Koşmak veya yürümek kilo vermek için son derece faydalı olsa da ve vücudunuzun uzun vadeli sağlığını destekleyebilse de bu egzersizler her zaman hızlı kilo vermede eksik kalabilir.

  • Diyetisyen, spor diyetetiklerinde sertifikalı uzman ve The Sports Nutrition Playbook'un ödüllü yazarı olan Amy Goodson "Amaç sevdiğiniz bir aktiviteyi bulmak ve bunu tutarlı bir şekilde yapmaktır" diye açıklıyor ve ekliyor;

    "Amacınız kilo vermekse, o zaman daha fazlasını yapın ve beslenmenizi izleyin, böylece vücudunuzu besin açısından zengin gıdalarla beslemeye devam ederken sağlıklı bir şekilde kalori açığı yaratırsınız."

  • Bir yandan, ACE Fitness'e göre koşmak genellikle mil başına yakılan yaklaşık 100 kalori ile ilişkilidir ve saatte dört mil hızla yürümek 30 dakikada 135 ila 189 kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Öte yandan, araştırmalara göre yüksek yoğunluklu interval antrenmanı en fazla kaloriyi yakan ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olan bir seçenek. Goodson, "Bunun nedeni, aynı süre boyunca daha yavaş hareket etmekten daha fazla kalori yakan, daha yüksek yoğunluklu ve daha düşük yoğunluklu eğitim arasında gidip gelen bir egzersiz türüdür" diyor.

  • Bununla birlikte, piyasada hızlı sonuçlar ve bir bütün olarak egzersiz yapmanın eğlenceli bir yolunu arayanlar için, uzmanların tavsiye ettikleri spor dallarına yönelmek harika bir seçenek olabilri. En fazla kaloriyi yaktığı ve en hızlı şekilde kilo vermenize yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bu spor odaklı antrenmanlar sizin için oldukça iyi olabilir.

  • Yüzme

    Yüzme, tüm vücudunuzu çalıştıran bireysel bir spordur. Bazıları fazla kalori yakmanıza ve yağsız kasları şekillendirmenize yardımcı olabilecek hafife alınan bir kardiyo ve/veya düşük yoğunluklu bir egzersiz olduğunu söyleyebilir. Araştırma, kilo verme faydalarını bile destekliyor.

    Kelebek, kurbağalama ve hatta serbest stil gibi vuruşlar kalori yakımını hızlandırabilir. WorldHealth'e göre, sadece 30 dakikalık bir antrenmanda, bu enerji tüketen kulaçlardan bazılarında yüzerek 367 ila 404 kalori yakabilirsiniz. Bu fiziksel aktivite, vücudunuzun dirence karşı hareket etmesini sağlar, bu da vücut yağını yakmanıza ve kasları şekillendirmenize yardımcı olur. Goodson'un belirttiği gibi, "Kas, metabolik olarak yağdan daha aktiftir, yani dinlenme halindeyken daha fazla kalori yakar."

  • Zumba

    Eğlenceli bir grup egzersizi arayanlar için Zumba, kilo vermek için harika bir seçenek olabilir. Bu mutlaka sizin tipik "sporunuz" değil, daha çok dans egzersizlerine meraklı benzer düşünen bir grup kişiyle karmaşık hareketleri içeren aerobik yüksek yoğunluklu bir eğitim türüdür.

    Araştırmalar, Zumba'nın genel vücut yağınızı azaltarak bir kilo verme yolculuğunu önemli ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor. Bir saatlik Zumba dersinde ortalama 500 ila 800 kalori yakabilirsiniz. Yaş, genetik ve kişisel yoğunluk (ne kadar çok çalışıyorsun!) gibi gerçekte kaç kalorinin yakıldığı konusunda rol oynayabilecek pek çok faktör vardır, ancak bu dansa ulaşmak için etkili bir şekilde çaba gösterdiğiniz sürece hamle, sonuçları hemen görmeyi bekleyebilirsiniz.

  • Basketbol

    İster orada burada çember atmayı seviyor olun, ister arkadaşlarınızla bir toplama oyununda oynuyor olun, basketbol ​​kilo vermek için mükemmel, sevilen, rekabetçi bir egzersiz tarzıdır. Örneğin, Harvard Health Publishing'in bildirdiğine göre, 155 kiloluk bir kişi 30 dakikalık oyun oynarken yaklaşık 288 kalori yakabilir. Bu sadece bir temel olsa da vücut ağırlığı daha ağır olan biri egzersiz sırasında daha fazla enerji harcayabilir ve daha fazla kalori yakabilir.

    WebMD, basketbol; ​​atlama hareketlerini ve direnç antrenmanını mükemmel bir tüm vücut antrenmanı yapmak için birleştirir. İstenmeyen kilolardan kurtulmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, bu eğlenceli spor aynı zamanda size güzel bir ruh hali artışı sağlayacak, sağlıklı kemikler geliştirecek, stresi azaltacak, koordinasyonunuzu ve dengenizi geliştirecek ve kalp sağlığınızı iyileştirecek, diye açıklıyor.

  • Bisiklet binmek

    Bu popüler egzersizin kilo vermeye ek olarak bir dizi sağlık yararı vardır. Çalışmalar, bisiklet sürmenin kişinin zindelik yeteneğini büyük ölçüde artırabildiğini, insülin duyarlılığını artırabildiğini ve kalp hastalığı, kanser ve hatta ölüm riskini azaltabildiğini bulmuştur. Yeni başlayanlardan profesyonellere kadar, Harvard Health Publishing, bu tür bir antrenmana katılan herkesin, ağırlıklarına ve antrenmanın yoğunluğuna bağlı olarak 30 dakikalık bir bisiklet seansında 210 ila 441 erime fırsatına sahip olabileceğini bildiriyor. Ancak karar verdiğiniz hızdan bağımsız olarak, bu, hızlı kilo vermeyi ve genel fiziksel uygunluğu iyileştirmeyi destekleyebilecek başka bir egzersizdir.

  • Kayalıklara tırmanma

    Harika bir egzersiz yaparken aynı zamanda eğlenmekten bahsediyorsak, kaya tırmanışı listenin üst sıralarına yakın olmalı. Ya bir tırmanma spor salonuna gidebilir ya da sertifikalı bir profesyonelle harika açık havada şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak her iki durumda da, zorlu ve ödüllendirici bir egzersiz seansı içindesiniz.

    WebMD'ye göre kaya tırmanışı, çekirdeği, bacakları, kolları, kalçaları ve sırtı harekete geçiren ve sizi tırmanmak için vücudunuzun tüm bölgelerini kullanmaya zorlayan tüm vücut egzersizidir. Gün boyunca kalori yakımını artıracak ve kilo verme çabalarınıza yardımcı olacak güç ve aerobik çalışmayı birleştirir. Örneğin, araştırmalar, kaya tırmanışı sırasında saatte 480 ila 660 kalori yakabileceğinizi gösteriyor! Yine de dikkatli olun, çünkü bu sporun yoğunluk seviyesi yüksektir, bu nedenle alışmanız biraz zaman alabilir.

  • Bayrak Futbolu

    Virtua Health'e göre bayrak futbolu, her türlü hareketi içeren güçlü bir antrenman olduğu için vücudunuza kalori yakma açısından fayda sağlayabilecek başka bir takım sporudur. Takım toplantılarında dinlenme ve aksama süreleri olsa da sporda kişiden kişiye çok az temas var ama çok fazla yoğun kas çalışması var.

    Tam bir bayrak futbolu oyunu oynamak, toplam 40 dakikalık oyun süresi olmak üzere 20 dakika süren iki yarıyı içerir. Tüm bayrak futbol maçına katılan 150 kiloluk bir kişinin yaklaşık 363 kalori yakabileceği tahmin ediliyor. MyFitnessPal'e göre 200 kiloluk bir kişi yaklaşık 484 kalori yakabilir ve 250 kiloluk bir kişi yaklaşık 605 kalori yakabilir. Bu egzersiz, süratle koşma, zıplama ve yön değiştirme ihtiyacı duyan oyuncuların talepleri nedeniyle vücudunuzun sınırlarını zorlayabilir. NFL FLAG'a göre, sadece vücut ağırlığınızda olumlu sonuçlar görmekle kalmayacak, aynı zamanda sporun daha iyi kardiyovasküler ve kemik sağlığını desteklediği görülmüştür.

    Kaynak: Harvard Health Publishing, National Library of Medicine, Jorunal of Exercise Rehabilitation

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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