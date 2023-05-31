YENİ BİR DİYETE BAŞLAMAK VÜCUDUNUZ İÇİN HER ZAMAN KOLAY DEĞİLDİR

Yeni, daha sağlıklı bir diyet bağırsaklarınızı, beyin gücünüzü, kalp sağlığınızı ve diğer bedensel işlevlerinizi artırabilir. Ancak bu hemen daha iyi hissedeceğiniz anlamına gelmez. Bu, şimdiye kadar diyet yapan hemen hemen hiç kimse için şaşırtıcı değil. Rahatsızlık, en azından başlangıçta, paket anlaşmanın bir parçası gibi görünüyor. Kayıtlı bir diyetisyen olan Jaclyn London, Good Housekeeping ile yaptığı paylaşımda, "Daha sağlıklı bir diyete geçişle ilgili her zaman duyduğum bir numaralı şey şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığıdır" dedi.