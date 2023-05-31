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Yeni bir diyete başladığınızda vücudunuza ne olur? Diyet; bağırsakları, beyin gücünü, kalp sağlığını ve bedensel işlevleri artırıyor

Diyet genellikle daha zinde hissetmenin, daha uzun yaşamanın ve hatta daha iyi görünmenin anahtarı olarak lanse edilir. Her ne kadar bu durum öznel bir durum olsa da doğru bir diyet sağlıklı bir vücudun anahtarı olabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2015 ile 2018 yılları arasında Amerikalı yetişkinlerin yüzde 17'sinin bir tür özel diyet uyguladığını buldu. Bu veriler on yıl öncesine göre oldukça yüksek bir oran. Peki, yeni bir diyete başladığınızda vücudunuza ne olur?

Giriş: 31.05.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Keto diyetinden aralıklı oruca ve veganizme kadar, faydalar ve dezavantajlar planlar arasında değişebilir. Ancak çoğu insan aynı nedenlerle yeni diyetler benimsiyor. Diyetlerin asıl nedeni ise genellikle sağlığı artırmak ve bazı durumlarda kilo vermek.

  • Ne yazık ki bu faydalar her zaman hemen fark edilmiyor ve gerekli olan sıkı çalışma ve azim birçok kişi için bir engel olabilir. Yaklaşık olarak yeni yeme alışkanlıklarına bağlı kalma ihtimallerinin düşük olduğunu kabul ederek diyet yapanların yüzde 79'unda bu sorun görülmektedir. Bununla birlikte, gerçekçi beklentileri sürdürmek ve bir diyetin vücudu nasıl etkilediğini anlamak, kişinin programlarına gerçekten bağlı kalıp kalmayacağını belirleyebilir. İşte yeme alışkanlıklarınızı değiştirdikten sonra vücudunuza neler olabileceği ve sonuçları görmenin ne kadar sürebileceği.

  • BAZI ETKİLER HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN BAZILARI SABIR GEREKTİRİR

    Dengeli bir diyetle ilişkili tüm sağlık yararları kolayca tespit edilemez. Ancak bu, vücudunuzun değişmediği anlamına gelmez. Bazı sağlık avantajları, yeme şeklinizi değiştirdikten hemen sonra sessizce devreye girer. Kurul onaylı bir dahiliye doktoru olan Dr. Terry Wahls, MindBodyGreen'e sağlıklı gıdaların sadece 20 dakika içinde bağırsağınızı onarmaya başlayabileceğini ve iltihaplanma tetikleyicilerini (şeker ve basit karbonhidratlar gibi) iltihaplanmayan muadilleriyle (sebzeleri ve sebzeleri düşünün) değiştirebileceğini söyledi. Örneğin diyetlerde sıklıkla yer verilen kepekli tahıllar beyin fonksiyonlarını birkaç saat içinde iyileştirebilir.

  • Bununla birlikte, vücudun gerçekten dönüşmesi hala zaman alabilir. Torrance Memorial Tıp Merkezi kardiyoloji direktörü Dr. Mark D. Lurie, US News & World Report'a "Faydalar aylar, bazen yıllar içinde gelişiyor. Fizyolojik değişiklikler hızla başlayacak, ancak gerçek etki zaman alacak." dedi. Bu, diyetinize ve sağlık hedeflerinize bağlı olarak değişebilir.

  • Örneğin, 2011 yılında Diabetologia'da yayınlanan bir araştırmada tip 2 diyabetin düşük kalorili bir diyetin benimsenmesinden sonraki sekiz hafta içinde tersine çevrilebileceğini öne sürdü. Kalp-sağlıklı diyetler için WebMD, sonuçları klinik laboratuvar çalışmasında görmenin üç hafta ile üç ay sürebileceğini belirtiyor.

  • Kilo vermeye gelince, iki vücut aynı değildir ve tüm diyetler başarısız olmaz. Cleveland Clinic, temel kuralın vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha az kalori tüketmek olduğunu söylüyor. Sisteminiz daha sonra depolanmış yağı yakıt olarak kullanır ve onu ter, idrar ve CO2 yoluyla dışarı atar.

  • YENİ BİR DİYETE BAŞLAMAK VÜCUDUNUZ İÇİN HER ZAMAN KOLAY DEĞİLDİR

    Yeni, daha sağlıklı bir diyet bağırsaklarınızı, beyin gücünüzü, kalp sağlığınızı ve diğer bedensel işlevlerinizi artırabilir. Ancak bu hemen daha iyi hissedeceğiniz anlamına gelmez. Bu, şimdiye kadar diyet yapan hemen hemen hiç kimse için şaşırtıcı değil. Rahatsızlık, en azından başlangıçta, paket anlaşmanın bir parçası gibi görünüyor. Kayıtlı bir diyetisyen olan Jaclyn London, Good Housekeeping ile yaptığı paylaşımda, "Daha sağlıklı bir diyete geçişle ilgili her zaman duyduğum bir numaralı şey şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığıdır" dedi.

  • Başka bir yaygın mücadele ise sürekli olarak yemek yeme istekleri. Yeni bir diyete başlarken şeker yüklü ve yüksek kalorili gıdalardan vazgeçmek, bu gıdaları her zamankinden daha karşı konulamaz hale getirebilir. Monell Chemical Senses Center'da bir gıda araştırmacısı olan Dr. Marcia Pelchat, WebMD'ye "Okuldan sonra her gün bir kurabiye yerseniz, sadece eve girmeniz size bir kurabiye yemeniz için işaret verir. O kurabiyeyi hemen almazsan, zihnin onu takıntı haline getirir ve onu bir arzuya dönüştürür." diyor.

  • Appetite'de yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre, sinirlilik ve yorgunluk gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz.

  • Yine de tüm diyet yan etkileri normal değildir. Vücudu temel besinlerden mahrum bırakan veya hızlı kilo kaybını tetikleyen oldukça kısıtlayıcı bir diyet, tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Vücudunuz kramplar ve ağrılar, baş dönmesi, bağırsak sorunları, ağız kuruluğu veya saç dökülmesi ile tepki veriyorsa, bunu diyetinizin çok kısıtlayıcı olduğunun bir işareti olarak kabul edin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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