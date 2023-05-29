Beyaz pirinç sağlıklı mı? İşte pirinç tüketmenin 7 etkisi

BEYAZ PİRİNCİN 3 DEZAVANTAJI
1. Diğer tahıllardan daha az besin içerir
Best, "Diğer tam tahıllarla karşılaştırıldığında, beyaz pirinç daha fazla işlenir ve kepeği ve özü çıkarılır, bu da daha düşük bir besin içeriğine neden olur" diyor.
Sabat, "Arıtma işlemi, pirincin dış katmanlarında bulunan temel vitaminlerin, minerallerin ve antioksidanların önemli bir bölümünü ortadan kaldırır ve bu besinleri tutan kahverengi pirince kıyasla, beyaz pirinç daha az sağlığı geliştirici bileşik sunar" diye ekliyor.
Örneğin, kahverengi pirinç beyaz pirinçten daha fazla lif içermekle kalmaz (kahverengi pirinçte 3,5 gram beyazda 0,6 gramdır) aynı zamanda kahverengi pirinçte demir, folat ve magnezyum gibi diğer mikro besinler de daha yüksektir.