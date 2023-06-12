Balance One Supplements'ta MPH, RD, LD'den Trista Best, "Ananas, önemli anti-enflamatuar ve mukolitik özelliklere sahip olan bromelain nedeniyle soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde faydalı olabilir. Bromelainin mukolitik yönü, potansiyel olarak öksürüğün temel nedeni olan mukusu parçalayabildiği ve tamamen ortadan kaldırabildiği anlamına gelir. Mukus çıkarılmadığında, tahriş edici olmaya devam eder." diye açıklamalarda bulunuyor.
Daha önce belirtildiği gibi, ananasın başka bir faydası da, bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek bir vitamin olan C vitamini bakımından yüksek olmasıdır.