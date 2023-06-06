Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

2. Tansiyonunuzu yükseltebilir
Kahve içmenin kalp sağlığınız üzerindeki potansiyel olumlu etkilerine dikkat çekmenin yanı sıra, Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nden yukarıda bahsedilen incelemeden araştırmacılar, sonuçlarının, hipertansiyon olarak da bilinen kontrolsüz yüksek tansiyonu olan kişiler için farklı bir anlam ifade ettiğini belirtiyorlar. Aslında, hipertansiyonla yaşayanların kafein seviyelerini izlemeleri ve çok miktarda kahveden kaçınmaları gerektiğini, çünkü bu içeceğin içindeki kafeinin kan basıncında ani yükselmelere neden olabileceğini söylüyorlar.
Kaynak: ACS Publications, Journal of Stroke, Science Direct, International Journal of Cancer