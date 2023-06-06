Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri

KAHVE İÇİN BESLENME BİLGİLERİNE BİR BAKIŞ

Kahve içmenin olası faydalarına ve yan etkilerine bakmadan önce, hem demlenmiş kahve hem de espresso için beslenme bilgileri bize çok şey söyleyebilir. Her iki içecek de bir kahve bitkisinin çekirdeklerinden elde edilir ve magnezyum ve potasyum gibi yararlı mikro besinler içerir. Bu iki içecek arasındaki en önemli fark, yapıldıkları yöntemlerdir. Demlenmiş kahve, normal bir otomatik cezve, dökme veya makline kullandığınızda elde ettiğiniz şeydir. Bir veya iki ölçek yüksek oranda özütlenmiş kahveyi çıkarmak için basınçlandırmayı kullanan bir espresso makinesi ile bir shot espresso yapılır. Sonuç olarak, espresso daha yüksek kafein içeriğine sahip olma eğilimindedir ve bir fincan kahveden birkaç kalori daha fazla içerir.