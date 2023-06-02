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'Suç içmeyi unutuyorum' diyorsanız bunları mutlaka yapın! Daha fazla su içmenin 7 kolay yolu

Vücut sağlığı için yeterli miktarda su içmek hayati önem taşıyor. Gün içerisinde genellikle çoğu insan su içmeyi unutuyor. Bu da sağlık sorunları beraberinde getiriyor. Uzman diyetisyenler daha fazla su içmenize ve 7/24 sağlıklı sıvı alımını sürdürmenize yardımcı olacak en iyi ipuçlarını açıklıyor. İşte daha fazla su içmenin 7 kolay yolu…

Giriş: 02.06.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gün boyunca yeterince su içmenizi sağlamak için kendinizi zorlamak ve hedefler koymak sağlığınızı yalnızca daha iyi hale getirebilir. Üstelik yaz aylarının gelmesiyle suya daha çok ihtiyaç duyacağız. Sıcakların gelmesiyle birlikte sıvı alımını normal rutininizde sağlıklı bir alışkanlık haline getirmenin tam zamanı. Ancak şu anda su içmeye öncelik vermiyorsanız, bunu değiştirme düşüncesi zorlayıcı ve hatta göz korkutucu görünebilir. Peki, zahmetli, rahatsız edici bir angarya gibi görünmeden her gün nasıl daha fazla su içersiniz?

  • Sağlıklı sıvı alımının önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gün boyunca daha fazla su içmenin kolay yolları hakkında tavsiyeler almak için Tıp Uzmanları Kurulundan üç diyetisyen önerilerde bulunuyor. İşte uzman önerisiyle daha fazla su içmenin 7 kolay yolu…

  • HİDRASYON NEDEN ÖNEMLİDİR?

    CDN, FAND, ödüllü beslenme uzmanı ve Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family kitabının Wall Street Journal çok satan yazarı Toby Amidor, "Vücudunuz yüzde 50-70 sudan oluşur ve düzgün çalışması için suya bağlıdır. Vücuttaki her hücre, doku ve organın çalışması için suya ihtiyacı vardır" diyor.

  • Diyetisyen ve The First Time Mom's Pregancy Cookbook and Fueling Male Fertility kitabının yazarı MS, RDN'den Lauren Manaker , "Yeterli sıvı alımının sürdürülmesi birçok nedenden dolayı önemlidir. Hidratlı olmak insanların beyin sisiyle savaşmasına yardımcı olabilir; vücudun toksinleri dışarı atmasına yardımcı olabilir ve hatta bazı durumlarda insanların kilo vermesine yardımcı olabilir. Ayrıca vücudun uygun bir sıcaklığı korumasına yardımcı olur ve eklemlerin yağlı kalmasına yardımcı olur." diyor.

  • Amidor, "Hücrelerinize temel besinleri taşıyan ve aynı zamanda atık maddeleri böbreklerinize taşıyan kanın büyük bir yüzdesini su oluşturur. Bu daha sonra vücudunuzdan idrar yoluyla atılır. Ayrıca ter yoluyla vücut sıcaklığınızı düzenlemeye yardımcı olur ve sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlayan ve düzenli kalmanıza yardımcı olan sağlıklı dışkıyı destekler." diyor.

  • Greene, "Optimal hidrasyon, enerji seviyelerinin korunmasına da yardımcı olur; besin maddelerini hücrelere taşımak için suya ihtiyaç vardır" diyor. Ek olarak Greene, "kronik olarak susuz kalmanın sindirim sorunlarına, böbrek taşlarına ve yüksek tansiyona yol açabileceğini" belirtiyor.

  • Amidor, dehidrasyonun etkileriyle ilgili olarak "Terleme, idrar yapma ve bağırsak hareketleri gibi işlemlerle her gün su kaybedersiniz. Aldığınızdan daha fazla sıvı kaybettiğinizde, vücudunuz en yüksek performansta düzgün çalışması için yeterli suya sahip olmaz. Bu nedenle, kendinizi baş ağrısı, baş dönmesi, sindirim sorunları (kabızlık) ve yorgunluk ile bulabilirsiniz. Dehidrasyon ayrıca ruh halinizi, hafızanızı ve bilişsel yeteneğinizi olumsuz yönde etkiler. Rehidrate olduğunuzda, bu semptomlar azalır." diye açıklıyor.

  • ORTALAMA BİR İNSAN SUSUZ KALMAMAK İÇİN HER GÜN NE KADAR SU İÇMELİ?

    Tıp Enstitüsü,

    - Erkekler için günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) ve

    - Kadınlar için günde yaklaşık 11,5 bardak (2,7 litre) yeterli su alımını (AI) belirlemiştir.

    Amidor, "Bu tahminler, hem yiyecek hem de içeceklerden elde edilen sıvılardan geliyor. Bir kişi tipik olarak ihtiyaç duyduğu suyun yaklaşık yüzde 20'sini yiyeceklerden, özellikle de meyve ve sebzelerden alır. Bu yüzdeler dikkate alındığında, kadınların günde yaklaşık 9 bardak sıvıya, erkeklerin ise günde yaklaşık 12,5 bardak sıvıya ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir." diye açıklıyor.

    Amidor, "Ancak, hikayenin daha fazlası var ve ne kadar suya veya sıvıya ihtiyacınız veya sıvıya bireyler arasında değişir," diyor.

  • Amidor'a göre, bu faktörler şunları içerir:

    Egzersiz: "Sizi terleten herhangi bir aktivite, kaybedilen miktarı yenilemek için fazladan sıvı tüketmeniz gerektiği anlamına gelir" diyor.

  • Çevre: Amidor "Hava ne kadar sıcak veya nemliyse, o kadar çok terlersiniz ve o kadar çok su içmeniz gerekir. Yürüyüş yapıyorsanız, kayak yapıyorsanız veya yüksek rakımlı bir alanı ziyaret ediyorsanız, dehidrasyonun daha yüksek rakımlarda meydana gelmesi daha olasıdır." diye açıklıyor. 

     

  • Hasta olduğunuzda: "Hastaysanız ve ateş, ishal veya kusma belirtileri gösteriyorsanız, vücudunuz su / sıvı kaybediyor. Bu nedenle, daha fazla su içmek ve ek bir şeye ihtiyaç duyulursa doktorunuzun tavsiyelerine uymak önemlidir." diyor Amidor. 

  • Hamilelik sırasında ve emzirirken: "Bu yaşam evreleri sırasında, hem anne hem de bebek için vücutta devam eden çok daha fazla metabolik reaksiyon vardır. Bu nedenle, her gün daha fazla sıvı/su alımına ihtiyaç duyarlar" diye tavsiyede bulunuyor Amidor.

  • Sydney Greene, her gün ne kadar su içmeniz gerektiğinin nihayetinde bireyler arasında benzersiz vücut kimyasına ve çevrelerine göre ihtiyaçlarına göre değiştiğini kabul ediyor. Genel bir kural olarak, vücut ağırlığınızın kabaca yarısını günde ons olarak içmek en iyisidir" diyor.

  • GÜNLÜK DAHA FAZLA SU NASIL İÇİLİR?

    Daha fazla su içmenize yardımcı olacak ve bunları düzenli rutininize kolaylıkla dahil edebileceğiniz, uzmanlar tarafından onaylanmış birkaç ipucunu burada bulabilirsiniz. Bu ipuçları sadece daha fazla su içmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ikinci bir düşünce vermenize gerek kalmadan gün boyunca susuz kalmanızı da sağlayacaktır.

  • 1. Nemlendirici yiyecekler yiyin

    Manaker, "Karpuz ve salatalık gibi yiyeceklerin çoğunlukla su olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu yiyecekleri seçmek, insanların sadece atıştırarak hidrasyonlarını korumalarına yardımcı olabilir," diyor, "Bonus? Bu yiyecekler, sağlıklı bir hidrasyon durumunu desteklemeye yardımcı olabilecek doğal elektrolitlere sahiptir. Karpuzun yüzde 92'si sudur ve elektrolitler magnezyum ve potasyum içerir."

  • 2. Kendinize alarm kurun

    Greene, "Telefonunuzda her saat çalacak bir uyarı ayarlayın. Bazen müşterilerimin takvimlerine 'su içme zamanı' diyen bir saat notu koymalarını istiyorum."  diyor.

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    3. Kendinizi yeniden kullanılabilir büyük bir su şişesiyle ödüllendirin

    Greene, "Büyük bir su şişesi (yaklaşık 40 ons) satın almak da daha fazla su içmenin yararlı bir yolu olabilir. Aşırı basit görünebilir, ancak pipetli bir su şişesi satın almak veya evde bardaklara koymak için yeniden kullanılabilir pipetler bulundurmak, su yudumlamayı çok daha kolay hale getirebilir." diyor.

     

    "Günde en az bir şişe içmeyi hedefleyerek başlayın ve oradan iki şişeye kadar çalışın" diye ekliyor.

     

     

  • 4. Suyunuzu geceden hazırlayın ve gün boyunca erişilebilir olduğundan emin olun

    Manaker, "Geceleri bir su şişesini doldurup buzdolabına koymanızı" öneriyor.

    Amidor, "Bazen tüm günlük suyunuzu yanınızda taşıyamazsınız" diyor. "İşte o zaman güzel bir su şişesi iyi bir fikirdir. Yanınızda bulundurun ve gün boyunca yudumlayın ve gerektiğinde tekrar doldurun."

  • 5. Lezzet katılmış suyu deneyin

    Manaker, "Biraz lezzete ihtiyacınız varsa demlenmiş suya yaslanın. Sade suya eklenen yüzde 100 meyve suyuna bir dokunuş, özellikle sade H2O'nun tadını sevmeyenler için çok ihtiyaç duyulan bir lezzet katabilir." diyor.

  • Suya biraz limon, misket limonu veya greyfurt eklemek, bu içeceğin sağlık bütünlüğünden ödün vermeden içeceğinizin tadını biraz daha keskinleştirebilir. Özellikle limon suyu, çeşitli sağlık yararları ile bağlantılıdır ve bunların birçoğunu 30 gün boyunca her sabah limon suyu içtiğinizde etkiyi fark edebilirsiniz.

  • 6. İçecek seçeneği verildiğinde daima H2O'yu tercih edin

    Elbette, diğer içecekler vücudunuzu nemlendirebilir ancak yüksek bir su içeceğiyle karşılaştırıldığında hepsi sönük kalır. Amidor, "Şekerli gazlı içecekler veya büyük kahve yerine, kalori içermeyen su veya maden suyu tercih edin" diyor.

  • 7. Vücudunuzu dinleyin

    Bazen en bariz çözüm en faydalı olandır. Amidor'a göre, vücudunuzun gönderdiği iç ipuçlarına uygun şekilde yanıt vermek, sulu kalmanın en etkili yollarından biridir. Amidor, "Susadığında iç" diyor. "Susuzluk, vücudunuzun size sıvıya ihtiyacınız olduğunu söyleme şeklidir."

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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