7. Gebe kadınların gestasyonel diyabet geliştirme riski daha düşük olabilir.
Gelişmekte olan gebelik diyabeti, bazıları tamamen kişinin kontrolü dışında olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ancak bazı veriler, diyet seçimlerinin bazı kişilerin bu durumu geliştirme riskini etkileyebileceğini düşündürmektedir.
Spesifik olarak, veriler, her gün 280 gram yaban mersini ve 12 gram ek çözünür lif yiyen hamile kadınların, gestasyonel diyabet geliştirme riskini azalttığını göstermektedir. Ek olarak, yaban mersini ve lif takviyesi yiyenlerde yemeyenlere göre anne kilo alımı önemli ölçüde daha azdı.
Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, Taylor&Francis Online