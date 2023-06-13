Yaşlandıkça kilo vermek neden zorlaşıyor?

FamilyDoctor.org, 65 yaşın üzerindeki kişilere haftada en az 2,5 saat orta düzeyde aerobik egzersiz yapmalarını şiddetle tavsiye eder, ancak bu çoğu kişi için zor olabilir. Bu yetişkinlerden bazıları, olmayı seçtikleri için değil, bedensel kısıtlamaları olduğu için hareketsizdir. Yaşlı yetişkinler genellikle sırt ağrısı, ağrılı dizler, kalp rahatsızlıkları ve hatta akciğer rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık koşullarına sahiptir. Bu koşullar, bir kişinin düzenli egzersiz yapma yeteneğini büyük ölçüde etkiler.