Mesane kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor! Bu belirtiler varsa dikkat

MESANE KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tespit aşamasına bağlı olarak mesane kanserini tedavi etmek için birkaç farklı yöntem vardır.
Tümör hücrelerini çıkarmak için cerrahi,
Kanser hücrelerini yok etmek için kemoterapi,
Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için immünoterapi ve
Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili dalgaları kullanan radyasyon tedavisi vardır.
Bu tedavilerin hepsi tipik tedavi yöntemleridir. Umut verici yeni araştırmalar, antikor-ilaç konjugatları ve kontrol noktası inhibitörleri kullanılarak yapılan tedavinin, kemoterapi alamayan kişiler için oldukça etkili bir alternatif olabileceğini gösteriyor.