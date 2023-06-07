Tatlı çay

Ödüllü beslenme uzmanı ve The Family Immunity Cookbook'un Wall Street Journal çok satan yazarına göre, bağırsak sağlığı için en kötü içeceklerden bazıları, limonata ve tatlandırılmış gibi ilave şekerle doldurulmuş olanlardır. Buna en güzel örnek ise kesinlikle buzlu çay!

2020'de yayınlanan bir araştırma, şeker açısından yüksek bir diyetin iltihaplanmayı artırabileceğini ve "iyi" ve "kötü" bağırsak mikrobiyomu arasındaki dengeyi değiştirebileceğini ve bunun da sağlık sonuçlarına yol açabileceğini buldu.

Canınız soğuk, tatlı bir içecek çekiyorsa, ilave şeker içermeyen yüzde 100 meyve suyunu tercih edin.