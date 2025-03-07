'Oscar'lık yemek performansları
2025 Oscar'a aday filmler arasında en iyi yemek sahneleri hangileriydi? Yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlar içeren Oscar adaylarına göz atacağız.
97. Akademi Ödülleri töreni 2 Mart Pazar günü gerçekleşti. Ödüller favori isimlere veya öne çıkan adaylara gitti. Biz de kendi çapımızda favori konumuz olan yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlara ödül vermeye niyetlendik ve bir liste hazırladık.
En iştahlı yemek yeme performansı
Hamburger
Anora
Sean Baker'ın külkedisi, masaldaki uysal külkedisine pek de benzemiyor. Kendisini alt etmek isteyenleri bir hamburgeri ısırır gibi hunharca dişleyebilir. Arıza yolcu Yuri Borisov da filmin sürprizi. Bitkin bir günün sonunda hamburgeri iştahla ısırırken, çiğnerken, yutarken göründüğü sahne onu yardımcı erkek Oscar'ına oldukça yaklaştırdı. Yuri Borisov, son 50 yılda Oscar'a aday gösterilen ilk Rus oldu.
En iyi içecek performansı
Yaşam Suyu
Dune 2
Ölmekte olan genç bir kum solucanının safra salgılarından yapılan ve aslında zehir olan bir içeceğe ödül vermek biraz garip gelse de verdik. Lady Jessica (Rebecca Ferguson) ve daha sonra Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) ölümden dönme deneyimlerinden sonra bu içeceğe ödül vermek şart oldu. Yaşam suyu son kum solucanının içinden şırıngayla çıkarılıyor ve Lady Jessica bir yudum aldığında, evrenin kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkıyor. Yaşam Suyu, Lady Jessica'nın hayata dönmesini sağlayarak doğrudan savaşa yol açan bir dizi olayın yolunu açıyor. Acaba tadı neye benziyor?
En iyi restoran
Tatiana
Anora
Hiçbir restoran bir kovalamaca sahnesinin kaosunu Tatiana kadar somutlaştıramazdı. Sean Baker'ın Anora'sında Brighton Sahili'ndeki Tatiana isimli restoran, başroldeki Rus asıllı Amerikalı seks işçisi Ani karakteri kadar önemli. Restoranda yapılan çekimlerde görünen insanların çoğu restoran çalışanları ve müşteriler. Hatta yemek yiyen müşterilerin bazıları çekimlerin yapıldığını fark etmemiş bile. Tatiana normalde insanların partilediği, hatta düğün yaptığı bir mekan. Rus oligarkın oğlu Ivan'ın (Mark Eydelshteyn) hizmetçilerinin onu bulmak için yarıştıkları, hatta mutfakta bir aşçıyı sorguladıkları yer.
En iyi yemek yeme peformansı
Dennis Quaid
The Substance
Harvey rolündeki Dennis Quaid, bu sahnede sadece yemek yiyiyor, iştahlı mı iştahlı ama bir o kadar da mide bulandırıcı. Quaid'in kilolarca karidesi yerken yapılan yakın plan çekimler ve çıkan ezme, çıtırdatma, şapırdatma ve çiğneme sesleri, kadın güzellik ideallerini bir "beden korkusu"na dönüştüren filmin konusuyla uyum içinde. Harvey'nin yemek yeme şekli açgözlülüğünün ve umursamazlığının bir kanıtı. Karides yemeyi bu kadar itici hale getirdiği için Quaid'e ve filmin en tedirgin edici sahnelerinden birini yemek masasına yatırdığı için yönetmen Coralie Fargeat'a kocaman bir alkış gitsin.
En iyi mutfak aleti
Espresso makinesi
Conclave
Vatikan'daki taht oyunlarını konu alan filmde papa adayları floresanla aydınlatılmış bir kafeteryada plastik bardaklarda şaraplarını içiyor, sprinter minibüslere biniyor ve telefonlarında Instagram'a bakarken elektronik sigara içiyorlar. Tremblay (John Lithgow) Lawrence'a (Ralph Fiennes) kendi odasındaki makineden espresso ikram ederken Lawrence elindeki önemli belge hakkında Tremblay ile konuşmaya çalışır ancak makine o kadar yüksek sesle çalışır ki konuşanları duymak neredeyse imkansız hale gelir. Kahve makinesinin gürültüsü, pek de kutsal olmayan papa seçme sürecinin inanç gibi güzel bir şeyle değil de, daha maddi konularla ilgili olduğunu hatırlatan bir sahne olarak filme damgasını vurmuş.
Komedi dalında en tatlı atıştırmalık performansı
İspanyol tatlısı Churros
Challengers
Tenis dünyasındaki bir aşk üçgenini konu ediniyor Challengers. Yönetmen Luca Guadagnino'nun, yoğun cinsel gerilimin hormonlarla karıştığı bir sahnede churros kullanması son derece yerinde bir . Kızarmış bir hamur işinin sinema tarihindeki en şehvetli kullanımı olabilecek bu filmde, iki rakip karar olmuş. Tenis oyuncusu Patrick (Josh O'Connor) ve Art (Mike Faist) sadece kortta kapışmakla kalmıyor, aynı zamanda Tashi Donaldson'ın (Zendaya) sevgisini kazanmak için de yarışıyorlar. Testosterondan beslenen bu yarış kızışırken churrosdan alınan tek bir ısırık, sayısız TikTok videosuna ilham verdi ve elbette bu bir churrodan beklenmeyecek bir performanstı. Bu yüzden ödülü kendisine uygun gördük.
Drama dalında en tatlı atıştırmalık performansı
Şekerleme
Hard Truths
Yönetmen Mike Leigh'in Londra'da geçen draması, Marianne Jean-Baptiste tarafından canlandırılan Pansy Deacon sayesinde endişe ve gerilimle dolup taşıyor. Kendi ailesi de dahil olmak üzere dünyanın her zaman kendisine karşı olduğunu düşündüğü için hep öfkeli ve mutsuz. Ancak tatlı ama sosyal açıdan beceriksiz oğlu Moses (Tuwaine Barrett) ona bir umut ışığı oluyor. Moses'ın, şehirdeki kaçamak gezintilerinden birinde yanına oturan bir kadın ona çilekli şeker ikram ediyor ve ardından sohbet başlıyor.
En iyi kafeterya koreografisi
What Is This Feeling parçası
Wicked
Wicked müzikalinin beyazperdeye uyarlanışını izlemenin en keyifli kısmı, yönetmen Jon M. Chu'nun sahne sınırlarına takılmadan yapabileceği sonsuz numaraları görmektir. Özellikle kafeterya sahnesi, Ariana Grande and Cynthia Erivo'nun seslendirdiği What Is This Feeling şarkısı eşliğinde, cadıların ve sınıf arkadaşlarının, ellerinde tepsiler ve gümüş çatal bıçak takımlarıyla, Christopher Scott'ın enerjik koreografisi eşliğinde dans etmelerine olanak tanıyor.
Erotik dalda en iyi içecek kategorisi
Süt
Babygirl
Filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan Halina Reijn filmde sütle bağdaştırılan cinsel çekiciliği, gerçekçi diyalogları ve adrenalin pompalayan sahneleri mükemmel bir şekilde dengeliyor. Bir sahnede Nicole Kidman karakteri, Harris Dickinson'ın canlandırdığı stajyerin ikram ettiği koca bir bardak sütü bir dikişte içiyor.
En iyi animasyon dalında yemek performansı
Balık yakalama sahnesi
Flow
Flow'un pek çok unutulmaz sahnesi var. Filme adını veren kedi, bir kapibara ve lemur eşliğinde tekneyle gizemli diyarlarda seyahat ederken, aklımızın bir köşesinde tek bir soru var: Flow ne zaman yemek yiyecek? Sıska, kömür renkli kedinin kuşlar yem attıkça bolca şans yakaladığını görüyoruz. Bir sür sonra Flow nihayet suya dalacak ve renkli balıklara gizlice yaklaşacak kadar cesurlaşıyor. Dalış, yakalama ve geri dönüş sekanslarından oluşan heyecan verici bu sahnede hayvanlar, filmin en tatmin edici ve iç açıcı sahnelerinden birinde paylaştıkları bir yığın şahane balıkla tekneye geri dönüyorlar.
En iyi grup yemeği performansı
A Real Pain
Büyükannelerinin ölümünün ardından Polonya'da bir Yahudi mirasının peşine düşen kuzenlerden Benji (Kieran Culkin) perişan halde, David ise çoğunlukla (Jesse Eisenberg) depresif. Bir akşam Lublin'deki bir grup yemeğinde, altta yatan bu gerilimler doruğa çıkıyor. Benji herkese kaba davranırken David onu sakinleştirmeye çalışır. Tüm bunlar olurken diğer herkes bu gerginlikten çok rahatsız olur. Masadan hışımla kalkan ve sinirli bir şekilde restoranın piyanosunu çalan biriyle uğraşmak zorunda kaldığınızı düşünün ve bu kişi arkadaşınız bile değil!