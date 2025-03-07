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'Oscar'lık yemek performansları

2025 Oscar'a aday filmler arasında en iyi yemek sahneleri hangileriydi? Yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlar içeren Oscar adaylarına göz atacağız.

Giriş: 07.03.2025 - 08:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil 2025 Oscar adayı filmlerdeki en iyi yemek sahneleri

97. Akademi Ödülleri töreni 2 Mart Pazar günü gerçekleşti. Ödüller favori isimlere veya öne çıkan adaylara gitti. Biz de kendi çapımızda favori konumuz olan yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlara ödül vermeye niyetlendik ve bir liste hazırladık.

En iştahlı yemek yeme performansı

Hamburger

Anora

Sean Baker'ın külkedisi, masaldaki uysal külkedisine pek de benzemiyor. Kendisini alt etmek isteyenleri bir hamburgeri ısırır gibi hunharca dişleyebilir. Arıza yolcu Yuri Borisov da filmin sürprizi. Bitkin bir günün sonunda hamburgeri iştahla ısırırken, çiğnerken, yutarken göründüğü sahne onu yardımcı erkek Oscar'ına oldukça yaklaştırdı. Yuri Borisov, son 50 yılda Oscar'a aday gösterilen ilk Rus oldu.

En iyi içecek performansı

Yaşam Suyu

Dune 2

Ölmekte olan genç bir kum solucanının safra salgılarından yapılan ve aslında zehir olan bir içeceğe ödül vermek biraz garip gelse de verdik. Lady Jessica (Rebecca Ferguson) ve daha sonra Paul Atreides'in (Timothée Chalamet) ölümden dönme deneyimlerinden sonra bu içeceğe ödül vermek şart oldu. Yaşam suyu son kum solucanının içinden şırıngayla çıkarılıyor ve Lady Jessica bir yudum aldığında, evrenin kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkıyor. Yaşam Suyu, Lady Jessica'nın hayata dönmesini sağlayarak doğrudan savaşa yol açan bir dizi olayın yolunu açıyor. Acaba tadı neye benziyor?

En iyi restoran

Tatiana

Anora

Hiçbir restoran bir kovalamaca sahnesinin kaosunu Tatiana kadar somutlaştıramazdı. Sean Baker'ın Anora'sında Brighton Sahili'ndeki Tatiana isimli restoran, başroldeki Rus asıllı Amerikalı seks işçisi Ani karakteri kadar önemli. Restoranda yapılan çekimlerde görünen insanların çoğu restoran çalışanları ve müşteriler. Hatta yemek yiyen müşterilerin bazıları çekimlerin yapıldığını fark etmemiş bile. Tatiana normalde insanların partilediği, hatta düğün yaptığı bir mekan. Rus oligarkın oğlu Ivan'ın (Mark Eydelshteyn) hizmetçilerinin onu bulmak için yarıştıkları, hatta mutfakta bir aşçıyı sorguladıkları yer.

En iyi yemek yeme peformansı

Dennis Quaid

The Substance

Harvey rolündeki Dennis Quaid, bu sahnede sadece yemek yiyiyor, iştahlı mı iştahlı ama bir o kadar da mide bulandırıcı. Quaid'in kilolarca karidesi yerken yapılan yakın plan çekimler ve çıkan ezme, çıtırdatma, şapırdatma ve çiğneme sesleri, kadın güzellik ideallerini bir "beden korkusu"na dönüştüren filmin konusuyla uyum içinde. Harvey'nin yemek yeme şekli açgözlülüğünün ve umursamazlığının bir kanıtı. Karides yemeyi bu kadar itici hale getirdiği için Quaid'e ve filmin en tedirgin edici sahnelerinden birini yemek masasına yatırdığı için yönetmen Coralie Fargeat'a kocaman bir alkış gitsin.

En iyi mutfak aleti

Espresso makinesi

Conclave

Vatikan'daki taht oyunlarını konu alan filmde papa adayları floresanla aydınlatılmış bir kafeteryada plastik bardaklarda şaraplarını içiyor, sprinter minibüslere biniyor ve telefonlarında Instagram'a bakarken elektronik sigara içiyorlar. Tremblay (John Lithgow) Lawrence'a (Ralph Fiennes) kendi odasındaki makineden espresso ikram ederken Lawrence elindeki önemli belge hakkında Tremblay ile konuşmaya çalışır ancak makine o kadar yüksek sesle çalışır ki konuşanları duymak neredeyse imkansız hale gelir. Kahve makinesinin gürültüsü, pek de kutsal olmayan papa seçme sürecinin inanç gibi güzel bir şeyle değil de, daha maddi konularla ilgili olduğunu hatırlatan bir sahne olarak filme damgasını vurmuş.

Komedi dalında en tatlı atıştırmalık performansı

İspanyol tatlısı Churros

Challengers

Tenis dünyasındaki bir aşk üçgenini konu ediniyor Challengers. Yönetmen Luca Guadagnino'nun, yoğun cinsel gerilimin hormonlarla karıştığı bir sahnede churros kullanması son derece yerinde bir . Kızarmış bir hamur işinin sinema tarihindeki en şehvetli kullanımı olabilecek bu filmde, iki rakip karar olmuş. Tenis oyuncusu Patrick (Josh O'Connor) ve Art (Mike Faist) sadece kortta kapışmakla kalmıyor, aynı zamanda Tashi Donaldson'ın (Zendaya) sevgisini kazanmak için de yarışıyorlar. Testosterondan beslenen bu yarış kızışırken churrosdan alınan tek bir ısırık, sayısız TikTok videosuna ilham verdi ve elbette bu bir churrodan beklenmeyecek bir performanstı. Bu yüzden ödülü kendisine uygun gördük.

Drama dalında en tatlı atıştırmalık performansı

Şekerleme

Hard Truths

Yönetmen Mike Leigh'in Londra'da geçen draması, Marianne Jean-Baptiste tarafından canlandırılan Pansy Deacon sayesinde endişe ve gerilimle dolup taşıyor. Kendi ailesi de dahil olmak üzere dünyanın her zaman kendisine karşı olduğunu düşündüğü için hep öfkeli ve mutsuz. Ancak tatlı ama sosyal açıdan beceriksiz oğlu Moses (Tuwaine Barrett) ona bir umut ışığı oluyor. Moses'ın, şehirdeki kaçamak gezintilerinden birinde yanına oturan bir kadın ona çilekli şeker ikram ediyor ve ardından sohbet başlıyor.

En iyi kafeterya koreografisi

What Is This Feeling parçası

Wicked

Wicked müzikalinin beyazperdeye uyarlanışını izlemenin en keyifli kısmı, yönetmen Jon M. Chu'nun sahne sınırlarına takılmadan yapabileceği sonsuz numaraları görmektir. Özellikle kafeterya sahnesi, Ariana Grande and Cynthia Erivo'nun seslendirdiği What Is This Feeling şarkısı eşliğinde, cadıların ve sınıf arkadaşlarının, ellerinde tepsiler ve gümüş çatal bıçak takımlarıyla, Christopher Scott'ın enerjik koreografisi eşliğinde dans etmelerine olanak tanıyor.

Erotik dalda en iyi içecek kategorisi

Süt

Babygirl

Filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan Halina Reijn filmde sütle bağdaştırılan cinsel çekiciliği, gerçekçi diyalogları ve adrenalin pompalayan sahneleri mükemmel bir şekilde dengeliyor. Bir sahnede Nicole Kidman karakteri, Harris Dickinson'ın canlandırdığı stajyerin ikram ettiği koca bir bardak sütü bir dikişte içiyor.

En iyi animasyon dalında yemek performansı

Balık yakalama sahnesi

Flow

Flow'un pek çok unutulmaz sahnesi var. Filme adını veren kedi, bir kapibara ve lemur eşliğinde tekneyle gizemli diyarlarda seyahat ederken, aklımızın bir köşesinde tek bir soru var: Flow ne zaman yemek yiyecek? Sıska, kömür renkli kedinin kuşlar yem attıkça bolca şans yakaladığını görüyoruz. Bir sür sonra Flow nihayet suya dalacak ve renkli balıklara gizlice yaklaşacak kadar cesurlaşıyor. Dalış, yakalama ve geri dönüş sekanslarından oluşan heyecan verici bu sahnede hayvanlar, filmin en tatmin edici ve iç açıcı sahnelerinden birinde paylaştıkları bir yığın şahane balıkla tekneye geri dönüyorlar.

En iyi grup yemeği performansı

A Real Pain

Büyükannelerinin ölümünün ardından Polonya'da bir Yahudi mirasının peşine düşen kuzenlerden Benji (Kieran Culkin) perişan halde, David ise çoğunlukla (Jesse Eisenberg) depresif. Bir akşam Lublin'deki bir grup yemeğinde, altta yatan bu gerilimler doruğa çıkıyor. Benji herkese kaba davranırken David onu sakinleştirmeye çalışır. Tüm bunlar olurken diğer herkes bu gerginlikten çok rahatsız olur. Masadan hışımla kalkan ve sinirli bir şekilde restoranın piyanosunu çalan biriyle uğraşmak zorunda kaldığınızı düşünün ve bu kişi arkadaşınız bile değil!

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"Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı ağırladı ve rakibine 3-1 mağlup oldu. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Rangers mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Fenerbahçe turu zora soktu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri Dessers ve Cerny atarken, sarı-lacivertlilerin golü Djiku'dan geldi. Rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow kentinde oynanacak.
"Tur henüz bitmedi"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-1'lik Rangers mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hak edilmiş bir mağlubiyet aldıklarını belirten Portekizli teknik adam, turun henüz bitmediğini belirterek rövanş maçına dikkat çekti.
Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
İzmir'de, tekel bayide çıkan tartışmada, izinli polis memuru 50 yaşındaki Mehmet Sıddık Temel'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan Cihat Pekgöz, Enis İnal, Mesut Akgül, Muhammed Gönüldaş, Umut Şahin Gönüldaş hakkında ayrı ayrı müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sanıklardan Mesut Akgül'ün, Temel'in telefonunu yere fırlattığı, ikili arasında tartışma çıktığı, Akgül'ün yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek, "Sık lan buna" dediği ve polis memurunun vurulduğu iddianamede yer aldı
"Cenazeme gelmeyecek"
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yine karşı karşıya geldi. Ercan Deniz, "Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. 'Cenazeme gelirse almayın' dedim. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın" ifadelerini kullandı
İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
Yalova'da, zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan ve dilencilik yapan M.P.'nin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu
ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olduğunu söyledi. Fox News kanalında canlı yayında konuşan Rubio'nun alnına çizdiği 'haç' işareti dikkat çekti.
İnsansız teknolojilerde ortaklık!
Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Böylece 3 toplantı üst üste 250'şer baz puanlık indirim kararı alınmış oldu