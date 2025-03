What Is This Feeling parçası

Wicked müzikalinin beyazperdeye uyarlanışını izlemenin en keyifli kısmı, yönetmen Jon M. Chu'nun sahne sınırlarına takılmadan yapabileceği sonsuz numaraları görmektir. Özellikle kafeterya sahnesi, Ariana Grande and Cynthia Erivo'nun seslendirdiği What Is This Feeling şarkısı eşliğinde, cadıların ve sınıf arkadaşlarının, ellerinde tepsiler ve gümüş çatal bıçak takımlarıyla, Christopher Scott'ın enerjik koreografisi eşliğinde dans etmelerine olanak tanıyor.