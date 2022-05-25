HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Hande Ataizi, müzisyen Fettah Can, oyuncu Eylül Öztürk, işletmeci Cüneyt Asan ve voleybolcu Özlem Özçelik oluyor.

Fatih Altaylı ile Bire Bir yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!