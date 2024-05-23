Olaylı derbinin cezaları açıklandı: PFDK ceza yağdırdı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı. Arbede sırasında polislere de müdahale edildiği görülürken,… pic.twitter.com/anq1u6eSqY — Habertürk Spor (@HTSpor) May 19, 2024 PFDK, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin lira para cezası, Kayserisporlu futbolcu Duckens Nazon'a da 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi. Sahaya çıkınca ortalık karıştı! Haberi Görüntüle Kurul, Fenerbahçe'ye 1 milyon 949 bin 500, Galatasaray'a 520 bin, Beşiktaş Kulübüne 489 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 192 bin, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor'a 112'şer bin, Siltaş Yapı Pendikspor'a ise 80 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarpic.twitter.com/Lo3srmrS0M — Habertürk Spor (@HTSpor) May 19, 2024 NELER YAŞANDI? Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı. Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki! Haberi Görüntüle "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik" Haberi Görüntüle Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım Haberi Görüntüle Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin" dedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi. Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü. Başkan'ın, Baki'ye "Sus! Sus diyorsam susacaksın" diye bağırarak tepki gösterdiği kameralara yansıdı.