Atı bulabilecek misiniz? İnsanlar bu kurbağa resminde gizli olan atı bulmakta zorluk yaşıyor!

BU FOTOĞRAFTA NE GÖRÜYORSUNUZ?

Evet, bu bir kurbağa resmi. Ancak ilk bakışta göründüğünden daha fazlası var mı? Bu kurbağa resminin tamamen başka bir hayvan olduğunu görmek için biraz zaman ve sabır yeterli! Teknik olarak bu görüntü aslında bir optik illüzyon değil. Bunun nedeni, gerçek gözünüzdeki optikten çok, beyninizin nasıl çalıştığı ve görüntüyü nasıl algıladığıyla ilgili olmasıdır.