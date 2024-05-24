Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu iller dikkat - 24 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 17 il için sarı kodlu uyarı verildi: Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in orta ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Bulutlu 24°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Yağmurlu 21°

        Bursa

        Bulutlu 21°

        Adana

        Sağanak Yağış 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Minibüs ve tanker çarpıştı: 14 yaralı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Filistin eylemine yine müdahale
        Filistin eylemine yine müdahale
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Habertürk Anasayfa