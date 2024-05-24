Evlilik sonrası ilk görüntü
Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Melisa Aslı Yazıcı, Cannes'da düzenlenen etkinliklerde görüntülendi. Erçel'e; sevgilisi Hakan Sabancı, Melisa Aslı Yazıcı'ya ise futbolcu eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti
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Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Bazı isimlerler, 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara katılırken, bazı oyuncular da şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde, ABD yapımı 'Megalopolis' adlı filmin galasına yalnız katılan Hande Erçel'e sonraki günlerde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.
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Âşıklar, dün düzenlenen bir etkinlikte kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.
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Hande Erçel, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.
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Geçtiğimiz hafta milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Yazıcı da bir markanın işbirliğiyle Cannes'da düzenlenen etkinliklere katıldı.
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2011 Türkiye Güzeli'ne eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti.
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Oyuncu, davete hazırlanırken otel odasının balkonundan böyle objektiflere yansıdı.
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Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu da bu fotoğrafları, sosyal medya hesabından yayımladı.
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Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.
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