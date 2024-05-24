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        Haberler Magazin Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı evlendikten sonra ilk kez görüntülendi Cannes'da - Magazin haberleri

        Evlilik sonrası ilk görüntü

        Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Melisa Aslı Yazıcı, Cannes'da düzenlenen etkinliklerde görüntülendi. Erçel'e; sevgilisi Hakan Sabancı, Melisa Aslı Yazıcı'ya ise futbolcu eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:28
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        • 1

          Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Bazı isimlerler, 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara katılırken, bazı oyuncular da şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde, ABD yapımı 'Megalopolis' adlı filmin galasına yalnız katılan Hande Erçel'e sonraki günlerde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.

        • 3

          Âşıklar, dün düzenlenen bir etkinlikte kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.

        • 4

          Hande Erçel, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        • 5

          Geçtiğimiz hafta milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Yazıcı da bir markanın işbirliğiyle Cannes'da düzenlenen etkinliklere katıldı.

        • 6

          2011 Türkiye Güzeli'ne eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti.

        • 7

          Oyuncu, davete hazırlanırken otel odasının balkonundan böyle objektiflere yansıdı.

        • 8

          Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu da bu fotoğrafları, sosyal medya hesabından yayımladı.

        • 9

          Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.

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