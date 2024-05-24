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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den Rafael Cemo ile aşk iddialarına yanıt: "Dur, şimdi ortalık karışık" Güncel magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'den aşk iddialarına yanıt: Ortalık karışık

        Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner ile röportaj yapmak için gittiği Cannes'dan döndü. Deniz, bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo ile aşk yaşadığı yönündeki soruları; "Dur, şimdi ortalık karışık" diyerek geçiştirdi. Deniz'in 'Ortalık karışık' ifadesini ilişkisinde sorun olduğundan dolayı mı yoksa Esra Dermancıoğlu ile yaşanan 'Çıplaklık' polemiğinden dolayı mı sarf ettiği anlaşılamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 08:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:43
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kevin Costner ile röportaj yapmak için Cannes'a Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz; "Çok güzel geçti. Kevin Costner beni Hollywood'a davet etti. Normalde 3 dakika bir röportaj yapacaktık ama bizimkisi biraz daha uzun sürdü. O da inanılmaz bir insan. Daveti de aldık bakalım gideriz belki" dedi.

        • 2

          "ÇOK SAÇMA VE AYIP"

          Geçtiğimiz günlerde Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yaptığı 'çıplaklık' eleştirisini ayıplayan Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili yeni açıklamada bulundu. 29 yaşındaki oyuncu; "Aslında konuşmaya gerek bile yok çünkü zamanımıza yazık. Çok saçma ve çok ayıp böyle şeyler. Herkes istediğini giymekte özgür. İnsanlar da eleştirmekte özgürler ama benim tercihlerime saldırmak, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka... Umarım bir gün herkes anlar bunun farkını" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "DUR ŞİMDİ ORTALIK KARIŞIK"

          Son dönemde adı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile anılan Dilan Çiçek Deniz, aşk soruları karşısında ise "Dur şimdi ortalık karışık. Bununla ilgili konuşmayalım" diyerek kahkaha attı.
          Dilan Çiçek Deniz'in 'Ortalık karışık' ifadesini ilişkisinde sorun olduğundan dolayı mı yoksa Esra Dermancıoğlu ile yaşanan 'Çıplaklık' polemiğinden dolayı mı sarf ettiği anlaşılamadı.

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