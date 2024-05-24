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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de karısını öldüren adam intihar etti

        Büyükçekmece'de karısını öldüren adam intihar etti

        İstanbul Büyükçekmece'de karısını silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar etti. 3 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:51
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        Karısını öldürüp, intihar etti!
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        Büyükçekmece'de bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dünya Sokak'taki bir binada oturan Şinasi Ç, eşi Ayşe Ç'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

        ÇİFTİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiği belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenazeler, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Büyükçekmece
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