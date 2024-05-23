Beşiktaş gelecek sezon Avrupa'yı garantiledi!

Futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Toprakpete, Trabzonspor'u 3-2 yenerek hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etti.

Öte yandan, Topraktepe uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek kulübeden ihraç edildi.