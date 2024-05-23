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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş gelecek sezon Avrupa'yı garantiledi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş gelecek sezon Avrupa'yı garantiledi!

        62. Türkiye Kupası'nın sahibi, Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi. Ayrıca, 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, başkanlığı dönemindeki ilk kupasını kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:44
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        • 1

          Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 62. Türkiye Kupası'nın sahibi, Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş oldu.

        • 2

          Paul Onuachu'nun golüne karşılık Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın golleriyle Beşiktaş mücadelede uzun süre 2-1 üstün oynayan taraf olurken Trabzonspor, Pepe'nin 89. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı. Maçın uzatmaya gideceği düşünülürken sahneye çıkan Al-Musrati uzaktan çektiği şutla skoru 3-2'ye getirdi ve Beşiktaş kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmayı başardı.

        • 3

          AL-MUSRATI İLK GOLÜYLE KUPA GETİRDİ

          Beşiktaş'ın devre arasında Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı Al-Musrati, siyah-beyazlı ekipte attığı ilk golde kupa kazandırdı.

        • 4

          Siyah-beyazlı formayla 13 maça çıkan Al-Musrati, daha önce oynadığı müsabakalarda gol sevinci yaşayamamıştı. Tecrübeli oyuncu daha önce Galatasaray'la oynanan derbide kendi kalesine gol atmış, Fenerbahçe derbisinde de kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

        • 5

          TÜRKİYE KUPASI'NDA 11. ZAFER

          Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan siyah-beyazlı ekip 11. defa mutlu sona ulaştı.

        • 6

          Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kazandığı Türkiye Kupalarının yanına 2023-2024 sezonunda kazandığı kupayı da koydu.

        • 7

          BEŞİKTAŞ GELECEK SEZON AVRUPA'YI GARANTİLEDİ

          Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlar sonrasında Avrupa hattının oldukça gerisinde kalan ve 6. sıradaki Kasımpaşa'yla 5'lik mücadelesi veren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

        • 8

          Önümüzdeki sezon Avrupa sahnesine UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak Beşiktaş, bu turda elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

        • 9

          GOLDEN SONRA TRİBÜNLER GERİLDİ

          Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği Onuachu'nun golünün ardından iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

          Bordo-mavili taraftarların yer aldığı kale arkası tribünden siyah-beyazlılara atılan meşale sonrası tansiyon yükselirken, emniyet kuvvetleri araya girerek olayları büyümeden önledi.

        • 10

          HASAN ARAT'IN İLK KUPASI

          Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, başkanlığı dönemindeki ilk kupasını kazandı.

        • 11

          Arat, kupa zaferinin ardından sahaya inerek idarecileri ve Beşiktaşlı futubolcularla birlikte tribünleri selamladı.

        • 12

          SERDAR TOPRAKTEPE, TEKNİK ADAM OLARAK DA KAZANDI

          Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da Türkiye Kupası'nı kazanmaya başardı.

        • 13

          Futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Toprakpete, Trabzonspor'u 3-2 yenerek hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etti.

          Öte yandan, Topraktepe uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek kulübeden ihraç edildi.

        • 14

          FİNALDE EŞİTLİK BOZULDU

          Daha önce Türkiye Kupası finalinde 4 kez karşı karşıya gelen ve 2'şer defa kupayı kazanan iki takımdan Beşiktaş bir kupa fazlasıyla öne geçti.

        • 15

          Siyah-beyazlı takım, kupada 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da bordo-mavili ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi verirken, 1974-1975 ve 1989 ve 1990 sezonunda kupayı kazandı.

          Bordo-mavililer ise 1976-1977 ve 1983-1984 sezonunda kupada Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

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