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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Spot Ethereum ETF’lerin önünü açacak yasa değişikliğini onayladı.

Karar Bitcoin ETF’lerini onaylamasından altı aydan kısa bir süre sonra geldi. FactSet’e göre Spot Bitcoin ETF’lerine toplam net girişler 12 milyar doları aştı.

CNBC'nin haberine göre Ethereum fiyatı gelişmeler sonrası yalnızca yüzde 2 artsa da bu, Perşembe günkü karar beklentisiyle hafta başındaki yüzde 20'lik bir artışın ardından geldi.

SEC, DAHA ÖNCE ERTELEME KARARI ALMIŞTI

BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulunmuştu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyordu.

SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyordu. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.