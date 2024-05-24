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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tribünh lideri Evren Yiğit kurşun yağdırdı! Etkisiz hale getirildi - Güncel haberler

        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!

        İzmir'de, bir kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen, 43 yaşındaki eski tribün lideri ve emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi 54 yaşındaki Kemal Altın'a tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:08
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        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
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        İzmir'in Buca ilçesinde olay, Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın (54) bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi.

        SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a (30) isabet etti.

        SİVİL POLİSLER UYARDI ANCAK DİNLEMEDİ

        Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit, polislerin uyarılarına rağmen ateş etmeyi sürdürdü.

        GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU

        Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı. Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        C.Y. ile Evren Yiğit'in silahlarına el konulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Evren Yiğit
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