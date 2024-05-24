Halka açılan 69 şirketten 37'si arz sonrası çıktığı zirvesinden en az yüzde 40 düştü

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Borsa İstanbul'da son yılların gözde konusu kuşkusuz halka arzlar. Yatırımcı sayısının pandemi yılı olan 2020'den bu yana 1,5 milyondan 8,5 milyona çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi olan halka arzlarda borsaya yeni gelen şirketlerin hisseleri ilk işlem gününden itibaren 10-15 hatta 20 tavan (yüzde 10 değer kazancı) yapma ile ün yaptı. Bu durum öyle moda oldu ki bir çok işçisi, esnafı, öğrencisi hatta ev hanımları bile halka arzlara girmeye başladı. Halka arz yönteminin eşit dağıtım olması nedeniyle satıcı da az olunca şirket hisseleri deyim yerdeyse Everest'in zirvesine çıktı. Bu durum uzun da sürdü. Ancak 2023 sonu ve bu yılki halka arzlarda vatandaşın alıştığı ve hep öyle olması gerektiğini düşündüğü bu durum gerçekleşmemeye başladı. Başta vatandaşın yatırım yapacak tasarruflarının tükenmesi olmak üzere bir çok nedenle artık halka arz edilen şirket hisselerinde o şatafatlı günler yaşanmıyor. Hatta halka arzın andından bir kaç tavan yapan hisseler geri gelmeye de başladı. Son iki yılda halka açılan 69 şirketten 5'i yatırımcısına zarar bile ettirdi. 33'ünün getirisi enflasyonun altında kaldı.

REKLAM 37 HİSSE YÜZDE 40'TAN FAZLA DÜŞTÜ Bir çok hisse ise önemli oranda yükseldikten sonra zirveden çakılmaya başladı. 2 yılda halka açılan 69 şirketten hepsi halka arzın ardından 10-15 tavan yaptıktan sonra düşüş yaşadı. Tam 37 şirket hissesinde zirveden gerileme yüzde 40'ı geçti. 14 şirkette zirveye çıktığı fiyatı tam yarı yarıya yani yüzde 50 değer yitirdi. 2023'te halka arz olan Katılımevim ve İzdemir çıktığı zirve fiyatlarından yüzde 67 indi. Tatlıpınar Enerji ve Kaleseramik de zirvelerinden yüzde 60'tan fazla kan kaybetti. Bu yıl halka açılan Pasifik Teknoloji de çıktığı 193 liradan yüzde 56 geriledi.

HEPSİ YÜZDE 10'DAN FAZLA GERİLEDİ 2023 ve 2024'te halka açılan 69 şirketin tümünün hisseleri zirveden yüzde 10'dan fazla indi. 2023'te diğerlerine göre yatırımcısını daha az heyecanlandıran şirketler zirveden yüzde 10 ile 20 arasında değer kaybı yaşayan Sur Tatil, CVK Maden, TAB Gıda, Bülbüloğlu, Enerye ve Graintürk Tarım olarak sıralandı. 2024'te ise henüz yeni halka açılan Altınay Savunma ve Hareket Proje'yi saymazsak Rönesans Gayrimenkul ve Koç Metalurji şirketleri zirveden daha az düşüş yaşadı. 2024 halka arzlarında Pasifik Teknoloji'nin yanı sıra Bor Şeker ve Limak Doğu Anadolu zirvesine göre en çok gerileyen hisseler oldu.

YATIRIM YAPILAN TUTAR 505 YILDA ÇIKACAK Diğer yandan iki yılda halka açılan 69 şirketten Fiyat/Kazanç oranı yüzde 505'e tırmanan Forta Bilgi, yüzde 127'ye ulaşan MHR Gayrimenkul ve yüzde 126 olan Bien Yapı dikkat çekti. Peki F/K oranı nedir? F/K oranı bir hisse senedinin piyasa fiyatının, şirketin kazancına göre ne kadar makul veya pahalı olduğunu değerlendirme imkânı sunuyor. Bu değerlendirme aracı şirketin piyasa değerinin yıllık net kârına bölünmesiyle elde edilen bir oran. Şöyle de diyebiliriz şirketin yıllık karından yola cıkarak yatırım yaptığımız tutarı kaç yılda geri alacağımızı gösteriyor bu oran. Dolayısıyla oran ne kadar yüksekse hisse fiyatının da o kadar pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer oran ise Piyasa Değeri/Defter Değeri. Bu oran şirket, öz sermayesine oranla piyasada çok mu pahalı yoksa çok mu ucuz kalmış olduğunu gösteriyor. Aynı F/K (Fiyat/Kazanç) oranında olduğu gibi, PD/DD oranında da bu oranın yüksek olması şirket hisselerinin pahalı, düşük olması ise şirket hisselerinin ucuz olduğu kanısını doğurur. Bu oran açısından bakıldığında 76 ile Pasifik Teknoloji, 12 ile Alves Kablo, 10 ile Altınay ve 9 ile Reeder Teknoloji son dönem halka açılanlar açısından en önde giden şirketlerden.

2023 HALKA ARZLARINDA TÜM HİSSELER ZİRVESİNDEN GERİLEDİ 13'Ü YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE DÜŞTÜ HİSSE ADI HALKA ARZ SON 1 YIL SON HALKA ARZA F/K PD/DD ZİRVEDEN NE KADAR DÜŞTÜ? FİYATI EN YÜKSEK KAPANIŞ GÖRE DEĞİŞİM % Katılımevim Tas. Fin. 13,26 202 65,95 397,27 8,35 7,47 -67 İzdemir Enerji 19 78,95 26,18 37,79 13,76 1,51 -67 Tatlıpınar Enerji Üre. 22,5 85 31,3 39,11 14,83 3,21 -63 Kaleseramik 25 140,1 56,15 124,6 97,89 3,72 -60 Vera Konsept GMYO 15,78 66 26,94 70,72 9,6 1,53 -59 Ofis Yem Gıda 27,2 113 47,36 74,12 51,65 4 -58 Baydöner Restoranları 21 72,2 30,34 44,48 15,8 2,57 -58 Fuzul GMYO 8,9 28,84 13,13 47,53 13,64 1,71 -54 Kuzey Boru 36,2 195,8 91,2 151,93 41,6 5,45 -53 Kuzugrup GMYO 20,76 48,8 23,06 11,08 38,68 0,59 -53 Agrotech Teknoloji 5,21 47,24 23,22 345,68 18,54 4,16 -51 Asce GMYO 12,6 29,8 14,84 17,78 2,47 0,66 -50 Forte Bilgi İletişim 12,02 127,09 63,7 429,76 505,38 7,2 -50 Europower Enerji 40,6 258 130,6 221,67 37,54 4,86 -49 Atakey Patates 39,5 98 52,1 31,9 24,45 2,36 -47 Koza Polyester 24,5 81 43,28 76,65 21,48 2,78 -47 Bien Yapı Ürünleri 42,8 75,6 40,44 -5,51 126,41 1,59 -47 Batı Ege GMYO 3 6,69 3,59 19,67 21,13 1,59 -46 Eksun Gıda 48,9 116,2 63 28,83 2,37 -46 Ekos Teknoloji 12,77 73,3 40,18 214,64 74,95 5,89 -45 Tarkim Bitki Koruma 107,5 953 523 386,51 8,58 -45 Söke Değirmencilik 7,36 28,84 15,97 117,11 2,59 -45 Reeder Teknoloji 9,3 79,5 44,72 380,86 48,87 9,05 -44 Kayseri Şeker Fabrikası 16,15 56 31,8 96,85 5,31 1,61 -43 Tureks Turunç Madencilik 10,97 28,18 16,14 47,13 28,59 2,54 -43 MHR GMYO 4,3 8,36 4,8 11,63 127,08 0,88 -43 Çates Elektrik 57,15 94,75 54,5 -4,64 5,92 1,11 -42 Ebebek Mağazacılık 46,5 82,75 47,76 2,71 25,29 3,02 -42 Cw Enerji 108,6 421,9 244,4 125,05 79,86 5,11 -42 Mega Metal 28,3 69,5 40,38 42,69 26,27 3,36 -42 Pasifik Eurasia Lojistik 25 96,4 58,05 132,2 41,51 7,63 -40 A1 Capital Yatırım 25 49,14 29,7 18,8 1,57 -40 Hatsan Gemi 22,6 97,5 59,65 163,94 18,22 4,85 -39 DMR Unlu Mamuller 10,24 24,08 14,82 44,73 21,99 2,14 -38 Göknur Gıda 11 34,8 21,54 95,82 27,67 1,78 -38 Meka Beton 25 93,8 62,9 151,6 35,88 4,6 -33 Mackolik İnternet Hizmet. 34,04 116,89 79,05 132,22 12,97 6,46 -32 Gıpta Ofis Kırtasiye 20,9 54,65 37,24 78,18 35,72 3 -32 1000 Yatırımlar Hol. 125 710 488,25 290,6 5,93 2,07 -31 Şeker Yatırım 6,9 19,17 13,34 93,36 33,09 2,65 -30 Adra GMYO 22,66 41,48 29,8 31,51 10,06 1,73 -28 Astor Enerji 12,37 151,4 109 781,4 21,55 7,42 -28 Borlease Otomotiv 24,85 44,62 32,42 30,48 10,75 1,98 -27 Dofer Yapı Malzemeleri 17,11 63,15 47,64 178,43 18,67 3,48 -25 Büyük Şefler Bigchefs 22,5 44,7 34,18 51,91 21,44 4,45 -24 Tapdi Tınaztepe 10,1 76,95 59,95 493,79 9,33 2,47 -22 Akfen Yen. Enerji 9,8 33,46 26,1 166,33 5,82 1,3 -22 Avrupakent GMYO 54,2 55,89 44,16 -18,52 5,42 0,86 -21 Graınturk Tarım 17,59 88 70,4 300,16 17,24 3,05 -20 Enerya Enerji 88,76 231,2 186,7 110,34 12,23 1,75 -19 Bülbüloğlu Vinç 31 143,9 120,3 288,06 18,35 4,34 -16 TAB Gıda 130 207,8 175,1 34,69 18,62 4,73 -16 CVK Maden 105 590,5 521 396,19 72,5 6,19 -12 Sur Tatil Evleri GMYO 49,18 61,25 54,5 10,82 10,04 1,89 -11 2024'TE ZİRVESİNE GÖRE EN ÇOK KAN KAYBI PASİFİK TEKNOLOJİ'DE YAŞANDI HİSSE ADI HALKA ARZ SON 1 YIL SON HALKA ARZA F/K PD/DD Zirveden ne kadar düştü (%) FİYATI EN YÜKSEK KAPANIŞ GÖRE DEĞİŞİM % Pasifik Teknoloji 35 193 85,8 145,14 365,2 76,04 -56 Bor Şeker 26,54 55,6 31,54 18,84 8,66 4,75 -43 Limak Doğu Anadolu 16,2 41,92 24,12 48,89 10,97 7,86 -42 Oba Makarnacılık 39,24 69,4 40,22 2,5 15,08 4,41 -42 Mogan Enerji 11,33 24 14,51 28,07 28,08 1,05 -40 Alves Kablo 19,45 75,2 48,88 151,31 38,45 12,01 -35 Artemis Halı 25,35 66,95 43,82 72,86 693,15 5,53 -35 Odine Teknoloji 30 96,5 64,2 114 46,39 5,53 -33 IC Enterra Yen. Enerji 10 16,17 11,05 10,5 15,85 1,21 -32 Lila Kağıt 37,39 44,58 33,56 -10,24 88,21 3,89 -25 Koton Mağazacılık 30,5 35,3 27,6 -9,51 12,69 5,67 -22 Koç Metalurji 20,5 27,24 22,76 11,02 130,97 2,05 -16 Rönesans Gayrimenkul Yat. 135 148,5 130,8 -3,11 2,37 0,78 -12 Altınay Savunma 32 56,65 56,65 77,03 39,75 10,45 Hareket Proje Taşımacılık 70 77 77 10 8,55 2,21