Gözler Rusya-Ukrayna bölgesinde!

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusuna yönelik askeri harekata başladıklarını duyurmasının ardından tüm dünyadan tepkiler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Gelişmeleri haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Amerikan medyasında ortak manşet 'Rusya Ukrayna'yı işgal etti' şeklinde. ABD'de Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna değil tüm bölgelerine yönelik işgale başladığı yönünde net bilgiler var" dedi. Çınar "Olayın çok ciddi boyutta olduğu, Putin'in Ukrayna'nın tamamını ele geçirmek için bir adım attığı ile ilgili kesin kanı var" şeklinde konuştu.

GÖZLER BIDEN'IN AÇIKLAYACAĞI AĞIR YAPTIRIMLARDA

ABD Başkanı Biden'ın "Dünya Rusya'dan hesap soracak. Bu yıkım ve ölümlerin sorumlusu Rusya'dır" açıklamasında bulunduğunu ifade eden Çınar, "Gözler şu anda Biden'ın Rusya'ya yönelik açıklayacağı ağır yaptırımlara çevrilmiş durumda" dedi. Açıklanacak yaptırımların amacının, ekonomik anlamda Rusya'nın çok büyük zarar görmesi olduğunu belirten Ali Çınar "Önemli Rus bankalarının yaptırım listesine gireceğini, Oligark ailelerin sayısının artacağını tahmin ediyorum. Bunun dışında Rusya'nın swift sisteminden çıkarılması da seçenekler arasında" şeklinde konuştu.

"PUTİN TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALDI"

Biden yönetiminin planının Rusya'yı ekonomik anlamda köşeye sıkıştırmak olduğunu söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rusya Devlet Başkanı Putin'in işgal kararını alırken bu yaptırımları göze aldığını düşünüyorum ama önümüzdeki süreçte Rus halkının, Rus firmalarının çok büyük ekonomik sıkıntı çekeceğini tahmin ediyorum. Putin'e yakın ailelerin de ciddi sıkıntıya düşeceğini söylemek gerekir" dedi. Diyalog kapısının kapandığını da ifade eden Ali Çınar "Tüm dünyayı karşısına almış bir Putin var. Biden yönetimi Putin'in Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını biliyor. O nedenle NATO çerçevesinde Doğu Bloku ülkelerine büyük bir askeri destek yapılacaktır" şeklinde konuştu.