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Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselirken brent petrolün varili 8 yıl sonra 100 doları aştı.

Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yönelirken, spot altının onsu 1940 doların üzerine çıktı. Gram altın fiyatı 857 TL'nin üzerinde. Piyasalarda korku endeksi olarak bilinen VIX, yüzde 7'lik artışla 31 puanın üzerine çıktı. VIX'te 17 Şubat'tan bu yana yükseliş yüzde 30'u buldu.

Dolar, ruble karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken dolar/ruble paritesi 86'nın üzerine çıktı ve son 6 yılın zirvesine ulaştı. Moskova Borsası'nda tüm işlemler durduruldu.

Askeri harekat sonrası Asya borsalarında yüzde 1.5 ila 3 arasında düşüşler görüldü. Asyada'da Japon Nikkei Endeksi yüzdde 2.21, Şangay kompozit yüzde 0.9, Shenzen yüzde 1.37, Güney Kore Kospi yüzde 2.61 düşüşte.

ABD vadelilerinde Dow Jones yüzde 1.88, Nasdaq yüzde 2.3 ve S&P 500 yüzde 1.85 geriledi.

İşgal haberi sonrası kripto para piyasaları da satıcılı seyirde devam ediyor. Bitcoin fiyatı yüzde 7.8 düşerken, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 35 bin doların altına geriledi. Ethereum'da düşüş yüzde 9'u aştı ve 2 bin 400 doların altı görüldü

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