Ukrayna hava sahasından dikkat çeken görüntü!

Ukrayna, yüksek risk nedeniyle Kiev saatiyle 02.45'ten itibaren sivil uçaklara hava sahasını kapattı. Uluslararası uçuşlarda Ukrayna hava sahası kullanılamıyor. Bu tablo ise dikkat çeken görüntülere yol açtı.

Flightradar24 internet sitesinde, ülke üzerinde sadece izin verilen uçuşların gerçekleşmesi ve hava sahasındaki görüntü dikkatleri çekti.