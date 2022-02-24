Rusya, Donbas'a operasyon başlattı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Reuters, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emri verdiğini bildirdi.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ!

AA'nın son dakika haberine göre; Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından Kiev’de duyulan patlama sesleri nedeniyle paniğe kapılan halk, kenti terketmeye başladı.

CNN muhabiri Matthew Chance, Kiev'de canlı yayında son gelişmeleri aktarırken patlama başkentteki patlama sesleri de yayına yansıdı.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukraynaya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukraynanın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kuleba, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.

RUSYA, İKİ ÜLKEYLE OLAN BATI SINIRINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.