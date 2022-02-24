THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.

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