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Yaptırıma uğrayan 3 Rus oligark hakkında ne biliniyor?

Yaptırıma uğrayan 3 milyarder Rus oligark hakkında ne biliniyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kararının ardından Batılı ülkeler art arda yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar arasındaki en dikkat çeken kararlar arasında ise İngiltere Başbakanı Johnson'un açıkladığı 3 Rus oligarka yönelik yaptırımlar bulunuyor. Peki oligarklar Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg hakkında ne biliniyor, neden yaptırım uygulanacak

24.02.2022 - 07:11 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Rusya - Ukrayna krizi tüm dünyanın ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İki ülke arasındaki gerilim Batı ile Rusya arasındaki tansiyonu da yükseltti.

  • Batı dünyası Rusya'ya yönelik çoğunluğu ekonomik peş peşe yaptırımlar açıklarken en dikkat çekici yaptırımlardan biri İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 3 Rus Oligark için açıkladığı yaptırımlardı. 

  • Rusya'nın en tanınmış oligarkları arasında yer alan Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'in yaptırımlar kapsamında İngiltere'de bulunan varlıkları dondurulacak, İngiltere'de ticari ilişkide bulunamayacak ve İngiltere'ye seyahat edemeyecek. Peki neden bu 3 oligark seçildi, Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg kimdir?

  • GENNADY TIMCHENKO

    Timchenko, Rus lider Putin'in en güvendiği isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında Kırım'ın işgali sonrası ABD'nin yaptırımına maruz kalan Timchenko'nun ismi Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan Wilbur Ross ile ticari ilişkilerinin ortaya çıkması isminin geniş kitlelerce duyulmasına yol açmıştı.

  • İkilinin tanışıklığı 1990'lı yılların başına, St. Petersburg'a kadar uzanıyor.  Putin, KGB'den ayrıldıktan sonra burada politikaya atılarak Belediye Başkanlığı Yardımcılığı göreviyle siyasette yükselmeye başlarken Timchenko da bölgenin önemli petrol tacirleri arasındaydı.

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