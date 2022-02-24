69 yaşındaki milyarder oligark, Johnson tarafından yaptırım uygulanan beş Rus bankasından biri olan Rossiya'nın ana hissedarı konumunda. Timchenko'nun doğalgaz şirketi Novatek ile petrokimya ürünleri üreten Sibur Holding'in de önemli hissedarları arasında olduğu da biliniyor.