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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video görüntülü mesajda, "Rusya tüm ülkeye saldırıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı ilk kez konuştu.

Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi

Ukrayna halkına evde kalın çağrısı yaptığını söyleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü söyledi.

BIDEN-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Başkan Zelenskiy bu gece bana ulaştı. Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız saldırısını kınadım. Kendisine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde olmak üzere uluslararası toplumda attığımız adımlar hakkında bilgi verdim.Benden dünya liderlerini Başkan Putin'in bariz saldırganlığına karşıUkrayna halkının yanında olmaya davet etmemi istedi.

Yarın G7 Liderleri ile görüşeceğim, ABD ve ortaklarımız Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklar. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.