Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede sıkı yönetim ilan edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün olağanüstü hal ilan edilen ülkede, sıkı yönetim ilan edileceği belirtilmişti.

Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkili, ülkede Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde OHAL ilan edileceğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, üst düzey güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreceğini sonrasında bir 30 gün daha uzatılma ihtimalinin olduğunu belirtti.