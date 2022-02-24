Rusya Ukrayna işgaline başladı: Dünyadan ilk tepkiler!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna gerilimi had safhaya çıkarken, dünyadan Ukrayna'ya destek mesajları gelmeye başladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya destek mesajı vererek, "Ukrayna halkının yanındayız. İttifak müttefiklerini korumak ve savunmak için elinden geleni yapacak." dedi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri Rusya’nın saldırganlığına yanıt verecek. Rusya’nın Ukrayna’daki sayısız sivilin hayatını riske atmasını şiddetle kınıyorum. ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ GÜN"

Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya destek vererek "İnsanlık hatırına askeri üslerini Rusya'ya çek. Görevim süresince yaşadığım en kötü" dedi.

AB: KREMLİN BUNUN SORUMLUSU OLACAK

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Bu karanlık saatlerde, düşüncelerimiz bu gereksiz saldırıyla karşılaşırken hayatlarından korkan Ukrayna’daki kadın, erkek ve çocukların yanındayız. Kremlin bunu sorumlusu olacak." dedi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: KARA BİR GÜN

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekata ilişkin "Ukrayna için ve Avrupa için kara bir gün" dedi. Scholz, Rusya'nın saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek müttefikleri ile durumu görüşeceklerini ifade etti.

MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rusya'nın askeri harekatını hemen bitirmesi gerektiğini söyledi.