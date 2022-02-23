Rusya'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

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Rusya "ABD'nin yaptırımlarına güçlü bir yanıt verilecek" ifadelerini kullanırken, açıklamda olası yaptırımlara dair bir ayrıntı vermedi.

ABD YAPTIRIM PAKETİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı sonrası açıklama yapmıştı.

Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın bedel ödeyeceğini söyleyen Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını duyurmuş ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirmişti.

Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söylemişti.