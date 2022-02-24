Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk açıklama!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ilk kez konuştu.

Lavrov, "Rusya her zaman diyalog için hazır. ABD ve NATO ile gerilim üzerine detaylı görüşme yaptık." dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Bu operasyonların ne kadar süreceğini Putin belirleyecek" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlenmesinin ardından ilk kez konuştu. Peskov, "Süreci Putin belirleyecek" dedi.

Peskov, "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa." dedi