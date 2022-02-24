Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'ya yardım ediniz

HABERTURK.COM

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna'ya yardım ediniz, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bodnar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Boğazların ve hava sahasının Rusya'ya kapatılması talebini Türkiye'ye ilettik. Ukrayna'ya yardım ediniz, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz.

Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya özellikle bu bölgede savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Biz şu an savaş halindeyiz. Savaş kurallarına uygun bir şekilde, tüm dünyaya uyanmaya çağırıyoruz.

Bugün Ukrayna hem sizin güvenliğinizi sağlıyor, tüm Türk halkı Ukrayna'yı destekleyecektir.